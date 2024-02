Torna il tormentone sul fidanzato di Marco Mengoni e cantante gay con il Festival di Sanremo

Sta tornando il tormentone sul fidanzato di Marco Mengoni e cantante gay, in occasione dell’inizio del Festival di Sanremo 2024. Uno dei protagonisti di questa quinta edizione del Festival di Sanremo targato Amadeus è sicuramente Marco Mengoni. Il cantante italiano è riuscito a vincere due volte il leoncino d’oro ed è praticamente il campione uscente, con la vittoria conquistata proprio lo scorso anno grazie al brano “Due vite“.

Focus sul tormentone sul fidanzato di Marco Mengoni e cantante gay con l’inizio del Festival di Sanremo 2024

I più attenti sanno già che, un anno fa, si parlava esattamente delle stesse cose. Da allora nulla è cambiato. Ora ritorna su quel palco dell’Ariston, sarà il co-conduttore di Amadeus nella prima serata, quella inaugurale e sarà curioso vedere come si comporterà da presentatore. C’è però da sempre grande curiosità sulla vita privata di Marco Mengoni, infatti non è mai stato fotografato insieme a qualcuno in atteggiamenti amorevoli.

Eppure più volte sono circolate voci su Marco Mengoni fidanzato, con tanti curiosi desiderosi di scoprire chi avesse rubato il cuore del bel cantante. In realtà tiene banco spesso, sui gossip riguardanti Mengoni, la sua sessualità, ma il vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo non ha mai amato le etichette. Sta di fatto che attualmente sono assolutamente infondate le voci su Marco Mengoni fidanzato, anche perché lui stesso ha dichiarato come non riesca più ad innamorarsi.

In una recente intervista rilasciata a Repubblica, Mengoni ha svelato di non provare da tempo le classiche farfalle nello stomaco, l’amore non lo ha ancora colpito e probabilmente perché ormai si è abituato a stare da solo. Questo lavoro lo porta a viaggiare molto, ma soprattutto ad essere impegnato tutti i giorni e per ora non c’è stata ancora una persona che gli facesse battere il cuore.

Bisogna quindi evidenziare come ci siano voci senza fonti su Marco Mengoni fidanzato. Al momento la sua vita sentimentale è praticamente piatta, anche se vorrebbe innamorarsi ogni giorno, provare quella sensazione, ma purtroppo per lui manca da troppo tempo.

Se circolano voci su Marco Mengoni fidanzato sono attualmente false, per ora si gode il lavoro e gli amici, attendendo la persona che ritornerà a fargli provare questo grande sentimento. Diamoci un taglio, dunque, sul fidanzato di Marco Mengoni e cantante gay con lo start ufficiale del Festival di Sanremo.

