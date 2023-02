Ora dicono che Marco Mengoni sia gay e fidanzato con Mahmood: stop voci sul compagno

Nella settimana che volge al termine, caratterizzata dal Festival di Sanremo 2023, si dovrebbe parlare solo di musica, ma questa volta alla nostra redazione tocca smentire le voci secondo cui Marco Mengoni non solo sarebbe gay, ma anche fidanzato con Mahmood. A conti fatti, ci si immagina una love story con un altro fresco vincitore della competizione, visto che il fantomatico compagno si è aggiudicato il primo premio esattamente un anno fa insieme a Blanco.

Le voci di oggi si concentrano su Marco Mengoni gay e fidanzato con Mahmood: diamoci un taglio sul compagno

Altra parentesi sulla vita privata di Marco Mengoni, dunque, dopo quella che abbiamo preso in esame alle porte di questo fine settimana. Come avvenuto in quella circostanza, bisogna ribadire che il cantante ha da sempre sottolineato la propria volontà di tenere la sua vita privata lontana da questioni pubbliche. In tanti, dunque, danno per scontato che sia gay, ma senza una dichiarazione chiara da parte del diretto interessato sarebbe il caso di concentrarsi solo su questioni professionali. Invece no, In Italia amiamo ficcare il naso in ambiti dai quali dovremmo restare fuori.

Per quanto riguarda i rumors di oggi, va detto che da tempo si parli di Marco Mengoni fidanzato con Mahmood. Oltre alle mancate conferme, visto che nessuno dei due ha mai dato modo alle indiscrezioni di poter risultare lontamente attendibili, va considerato un altro dettaglio non da poco. Allo stato attuale, infatti, non esiste mezza foto o testimonianza sufficiente per considerare quantomeno verosimile una notizia del genere.

Dunque, Marco Mengoni non ha mai confermato di essere gay e ad oggi sarebbe corretto rispettare la sua volontà di non alimentare speculazioni in merito. A maggior ragione, in riferimento a chi dice che abbia un compagno e sia fidanzato con Mahmood, visto che i due si sono limitati a collaborare per alcuni progetti comuni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.