Trump propone tendopoli per gli homeless (avverando una fake MAGA), e il complottismo fa così cerchio da diventare Inception o il grido del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” “cioè, si sta ribaltando la situazione!”

C’era una volta infatti la teoria cospirativa dei “FEMA Camps” o “Campi FEMA”. La teoria secondo cui quando i Democratici avrebbero preso il potere, questi avrebbero creato delle tendopoli per bandire gli “indesiderati”, ovvero i ceti rurali e i dissidenti politici, trasformando tali tendopoli in veri e propri campi di rieducazione in cui rinchiudere i Patrioti.

La teoria, immortalata in un pesce di Aprile e divenuta oggetto di vere e proprie “Visioni profetiche” da parte di predicatori fondamentalisti, vedeva la “FEMA”, l’agenzia Americana per le Emergenze catturare gli homeless e imporre loro il Chip di identificazione.

Gli stessi sarebbero poi stati obbligatoriamente portati in tendopoli per la rieducazione, destino che sarebbe poi toccato a tutti i bravi Patrioti Americani finché il mitologico “Patriota Q”, capo di tutti i QAnon, non sarebbe apparso per aprire campi di concentramento e rieducazione per gli elettori Dem ribaltando la situazione.

Che ora si ri-ribalta.

Questa volta è il Tycoon Trump che promette, una volta rieletto, tendopoli per tenere gli homeless lontani dalle città e rieducazione obbligatoria per chi si rifiuta di trasferirsi.

In un video pubblicato sul suo social, Truth, il Tycoon annuncia di voler mettere al primo posto della sua agenda i “cittadini rispettosi della legge e lavoratori”. Allo scopo dichiara di voler creare nelle città un “divieto di bivacco” che si tradurrà nel trasferire i senza tetto in tendopoli costruite su lotti poco costosi aggiungendo che

“I violatori di questi divieti saranno arrestati, ma gli sarà offerta l’alternativa di accettare un trattamento se vorranno essere riabilitati. Molti non lo vorranno, ma gli faremo la proposta”

Questo non vi ricorda niente?

La situazione si inverte, e Trump propone esattamente lo stesso “male” da cui il Patriota Q doveva salvare gli americani.

E ora ci chiediamo cosa ne penseranno i QAnon.

