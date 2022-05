Trovata la medaglia di Pioli: tre ragazzi la consegnano ai Carabinieri

Trovata la medaglia di Pioli: tre giovani fanno la cosa giusta. Un giallo nel giallo: Pioli che vince il desiderato scudetto, e la sua medaglia che viene rubata.

Il dolore per quella perdita, la promessa di una nuova medaglia. E poi un video dove quella medaglia, o una copia assai convincente, riappare. Trovata? Uno scherzo? Nessuno lo sa, c’è solo una certa incredula ilarità nel Popolo della Rete, un video che passa di mano in mano, un mistero che sarà svelato solo successivamente.

E solo alla fine la cosa giusta da fare:

Poche ore dopo, quando la caccia al ‘ladro’ era iniziata, e il trofeo era apparso in mano a un ragazzo su un video nei social, tre giovani abitanti nel reggiano hanno bussato al Nucleo Investigativo di Reggio Emilia dell’Arma, consegnando la medaglia. I tre, tra i 20 e i 24 anni, hanno affermato di averla trovata all’esterno degli spogliatoi, durante i festeggiamenti. I ragazzi si sono presentati in caserma accompagnati dall’avvocato Alessandro Conti del foro di Reggio Emilia. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti.