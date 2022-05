Medaglia rubata a Pioli: appare video sui social

Conoscete la storia della medaglia rubata a Pioli: il CT del Milan, dopo la sua vittoria pluricelebrata, ha subito il furto della medaglia dello scudetto.

Furto che ha avuto comunque una risoluzione: la Lega avrebbe comunque consegnato a Pioli un perfetto duplicato, anzi un nuovo originale.

Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani ūüėÖūü•á ‚ÄĒ Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022

Tutto a posto dunque? Non tanto: la pagina Abolizione del Suffragio Universale ha pubblicato un video, reperito sui social, in cui qualcuno esibendo quella che viene fortemente insinuato essere quella medaglia si accusa dell’avvenuto furto, con tanto di sovrimpressione “Grazie Pioli”.

Non vi mostreremo il video: non c’√® possibilit√† di capire se vi sia ritratta la medaglia oggetto del contendere o sia uno scherzo di pessimo, pessimo gusto. Intanto il tempismo per la pubblicazione √® decisamente pessimo.

Segnalazione divertente quindi perch√© la logorrea continua dei social ci spinge a diffondere pi√Ļ informazioni di quante ne elargiremmo nella vita reale, ma per niente divertente per quanto avvenuto al CT.

