Credere, è la parola giusta e non l’abbiamo usata a caso. Come abbiamo visto per il microonde, c’è chi crede che l’acqua del rubinetto faccia venire i calcoli, e per questo pur avendo acqua potabile in casa preferisce fare incetta di bottiglie.

Anche questa, come l’altra, è una falsa credenza.

Tranquilli, potete smettere di credere che l’acqua del rubinetto fa venire i calcoli

Se non credete a noi, è la stessa ISS a ricordarvi con un video informativo che non esiste alcun legame tra bere un’acqua ricca di calcio e altri minerali e la formazione di calcoli renali: del resto siete esseri umani e non lavatrici.

In realtà assumere minerali nell’acqua introduce nell’organismo elementi di cui esso ha bisogno, e di cui non andrebbe privato se non su consiglio del medico. Una dieta con acque ricche di calcio riduce e non aumenta il rischio di calcolosi.

Rischio aumentato invece da una assunzione eccessiva di proteine animali e dall’uso di bere troppo poco.

Bere troppo può far male, bere troppo poco anche: bisogna bere abbastanza, curando la dieta e valutando il ricorso alle cure del proprio urologo.

L’unico evidente svantaggio che potrebbe portarvi dall’acqua di rubinetto, ove questa sia dichiarata potabile nella zona di residenza, è il fatto che gli impianti idraulici domestici tendono ad essere la “Cenerentola” dell’impiantistica.

Sono pronto a scommettere che molti di voi che ci leggete hanno provveduto a farsi rifare anche più volte l’impianto antenna nel passaggio dall’analogico al Digitale Terrestre e dal Digitale Terrestre di prima a quello di seconda generazione allo scopo di non perdere neppure un canale, una percentuale inferiore di voi avrà messo mano all’impianto elettrico per questioni legate ad eventuali locazioni o per evitare problemi in una vita ormai carica di beni tecnologici, ma una percentuale infima avrà pensato come prima cosa di rifare l’impianto idraulico.

Molti di voi sono quindi bloccati con vecchie tubature rugginose e/o malsicure: un eccellente modo per risparmiare nel lungo periodo e curare l’ambiente come la vostra salute è far revisionare il vostro impianto, specie se “trovato con la casa” da un buon idraulico.

