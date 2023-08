Siamo negli USA, ed Ashley Summers, madre di due figli, decide di andare in vacanza al Lago Freeman, popolare località di vacanze. Siamo al centro di una fortissima ondata di calore anche negli USA, e il calore fa venire sete.

Ashley pertanto decide di mandare giù quattro bottigliette da circa 500ml, per un totale di due litri d’acqua in 20 minuti.

Siamo intorno alla quantità consigliata per una giornata, anche se il caldo, l’attività fisica e la disidratazione portano naturalmente a bere di più, e questo non è male. Quello che è stato problematico è stato bere enormi quantità d’acqua in poco tempo, non a caso pratica un tempo considerata una tortura.

Ashley semplicemente tornata a casa è svenuta in garage per non risvegliarsi mai più.

Beve quattro bottiglie d’acqua in 20 minuti: muore madre dell’Indiana

Quello che le è successo si chiama iponatriemia e, come suggerisce il nome, è la diminuzione della concentrazione sierica di sodio nell’organismo.

Ovvero un eccesso di acqua rispetto al sodio nell’organismo che lo “diluisce” in modo da renderlo inutilizzabile. Solitamente le cause sono l’uso di diuretici, diarrea, insufficienza cardiaca, malattia epatica, malattia renale e la sindrome da secrezione inappropriata dell’ormone antidiuretico, ma in questo caso specifico la sovrabbondante quantità d’acqua ingerita in un tempo minimo ha causato la diluizione stessa.

Laddove un corpo idratato è un corpo sano, anche un corpo sin troppo idratato può andare incontro a gravi problemi di salute, dalla semplice cefalea fino al coma nei casi più gravi qualora non si riesca a ripristinare il corretto equilibrio tra sodio e acqua.

Nel caso dell’ospedale Universitario Arnett che ha preso in cura Ashley Summers, non è stato possibile ripristinare tale equilibrio, e la donna è morta.

Attenzione: non stiamo dicendo che non bisogna bere molto, specie in estate. L’idratazione è importante, e non solo non daremmo mai e non è nostra intenzione dare consigli medici, ma non consiglieremmo neppure pratiche eccessive.

Semplicemente, assai probabilmente bere due litri d’acqua in pochissimo tempo non è stato consigliabile, e prendersi cura di sé non si può improvvisare in pochi minuti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.