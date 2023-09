Tra Rosita Celentano morta e fidanzata con Maria De Filippi: doppia bufala oggi

Ci segnalano i nostri lettori, tramite alcuni messaggi che ci sono pervenuti nelle ultime ore, una doppia bufala su Rosita Celentano morta e non solo. Esattamente come avvenuto alcune settimane fa con la cugina Rosalinda, stando anche al pezzo che abbiamo pubblicato sul nostro sito, corre voce che da un lato sia morta, mentre dall’altro c’è chi alimenta la fake news secondo cui si sarebbe fidanzata con Maria De Filippi. Proviamo a chiarire entrambi i punti, nel tentativo di sgombrare il campo da ogni dubbio.

Voci oggi su Rosita Celentano morta e fidanzata con Maria De Filippi: doppia fake news rispolverata in Italia

Come accennato ad inizio articolo, è fondamentale essere immediatamente chiari, evidenziando la duplice fake news relativa sia a Rosita Celentano morta, sia fidanzata con Maria De Filippi. Il fatto stesso che in estate abbia preso piede la doppia bufala su Rosalinda Celentano, la dice lunga sul fatto che i suddetti bufalari siano molto limitati anche in termini di originalità. Il problema è che in tanti pare ci stiano cascando in queste ore.

E così occorre anche il nostro intervento. Da un lato, per fortuna, non ci sono comunicazioni ufficiali o agenzie di stampa a proposito di Rosalinda Celentano morta, motivo per il quale la voce del giorno è assolutamente priva di fonti al punto da diventare falsa. Dall’altro, i rumors secondo cui sarebbe fidanzata con Maria De Filippi rappresenta solo la classica falsità da gossip, magari puntando sui luoghi comuni che da sempre gravitano attorno a questi due personaggi.

A prescindere da come abbia preso piede la duplice bugia, dal nostro punto di vista occorre smentire con decisione e forza tutto quello che si dice sui social in queste ore, tra Rosita Celentano morta e fidanzata con Maria De Filippi. Fate attenzione alla doppia bufala di oggi e ai post come sempre fuorvianti su Facebook.

