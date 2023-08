Si è spenta Rosalinda Celentano oggi e fidanzata con la conduttrice Maria: quanti titolacci

Si parla moltissimo di Rosalinda Celentano oggi sui social, con alcuni post che ci lasciano credere che sia morta in modo del tutto incomprensibile. Al contempo, altri contenuti sembrano evidenziare che sia fidazanza con la conduttrice Maria. Chiaro il riferimento a Maria De Filippi, come si può in parte percepire dalla foto ad inizio articolo, nonostante il cognome della presentatrice non sia scritto esplicitamente. A maggior ragione, considerando i progetti televisivi ai quali hanno partecipato in contemporanea.

Oggi danno per morta Rosalinda Celentano: bufala sulla sua salute e sull’essere fidanzata con la conduttrice Maria

Insomma, post assolutamente condannabili, che evidenziano anche il poco rispetto nei confronti di una famiglia che quest’anno ha dovuo dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Per quanto concerne Rosalinda Celentano, in passato ci siamo soffermati sulle fake news che hanno investito in primis il suo papà Adriano, dato che anche il noto cantante è stato dato per morto prima del tempo. Rispetto ad allora, il modus operandi di questi personaggi è cambiato, visto che siamo passati da notizie inventate a titoli ingannevoli.

Il doppio caso di oggi lo evidenzia in modo perfetto. Rosalinda Celentano morta è un post acchiappaclick. Gira soprattutto su YouTube, con un video in cui si associa il suo volto al messaggio a dir poco ambiguo “si è spenta una stella”. In realtà, ci si riferisce ad un vecchio post che la figlia di Adriano Celentano in passato avrebbe dedicato al medico Giuseppe De Donno, che si è tolto la vita alcuni anni fa.

Come se non bastasse, su Facebook troviamo post su Rosalinda Celentano fidanzata con la conduttrice Maria. Chiaro riferimento a Maria De Filippi, come accennato in precedenza, per un post totalmente privo di fonti. L’articolo associato al contenuto, non a caso, parla di un argomento totalmente diverso, come avviene molto spesso in circostanze simili.

