Tra poco vi arriverà di tutto su WhatsApp: un aggiornamento per ritoccare le immagini

Non manca molto al rilascio di un nuovo aggiornamento WhatsApp, tramite il quale potrebbe cambiare in modo significativo la tipologia di contenuti che ci arriveranno dagli amici con la nota app di messaggistica. Una vera e propria svolta che merita indubbiamente un approfondimento. Già, perché se è vero che alcuni plus possano essere sulla carta graditi al pubblico, come quello trattato di recente a proposito della trascrizione dei messaggi vocali secondo quanto riportato la scorsa settimana, al contempo altri possono in qualche modo nascondere delle insidie.

Vicini all’aggiornamento WhatsApp che farà modificare le immagini più facilmente

Vedere per credere l’aggiornamento WhatsApp che potrebbe arrivare su iPhone e Android già il prossimo mese, anche se al momento non sono state fornite tempistiche dallo staff, come evidenziato da Il Corriere. Per farvela breve, ci è stato anticipato in questi giorni che si potranno modificare immagini da ricondividere direttamente all’interno dell’app, con la concreta possibilità che si possano realizzare contenuti fake non necessariamente per scherzo e per gioco.

In particolare, alle foto originali potremo modificare lo sfondo, senza dimenticare la funzione «restyle», con la quale gli utenti iscritti alla piattaforma avranno la possibilità di trasformare lo stile delle foto. In terza istanza, non dobbiamo dimenticare la funzione espandi, tramite la quale avremo la possibilità di ingrandire l’intera immagine, o in aternativa e se necessario regolarne le dimensioni. Insomma, la sensazione è che stiamo per andare incontro ad un aggiornamento WhatsApp destinato a creare non poche discussioni tra gli utenti.

Vicino all’uscita anche l’aggiornamento WhatsApp che assicurerà l’arrivo sulla scena dei chatbot conversazionale, coi quali potremo anche generare immagini e adesivi, attraverso i prompt. Verranno impersonati diversi personaggi famosi, con il chiaro intento di intrattenerci con contenuti di vario tipo. Insomma, una vera e propria rivoluzione per l’app.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.