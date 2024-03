Imminente l’aggiornamento WhatsApp per evitare di ascoltare messaggi audio infiniti

Pare essere ad un passo l’arrivo di un aggiornamento WhatsApp con il quale potremo evitare di ascoltare messaggi audio infiniti. Le novità su WhatsApp sono all’ordine del giorno, gli sviluppatori lavorano costantemente per migliorare l’esperienza utente e rendere l’utilizzo dell’app decisamente più semplice. A tal proposito è in arrivo una nuova funzione che potrà essere davvero utilissima per tantissimi utenti e che già lo scorso mese era stata avvistata nell’app WhatsApp per iOS.

Siamo ad un passo dall’aggiornamento WhatsApp per evitare di ascoltare messaggi audio troppo lunghi

Dunque, non solo discussioni WhatsApp, come quella esaminata ieri, ma anche sviluppo dell’applicazione. Si tratta della possibilità di trascrivere le note vocali, sempre più frequenti sull’app di messaggistica più famosa al mondo, ma che a volte risultano essere piuttosto fastidiose. Ora, come dichiarato da WABetaInfo, questa novità sulla trascrizione delle note vocali è apparsa anche nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la 2.24.7.8.

Una notizia assolutamente positiva che evidenzia come ci sia effettivamente la reale intenzione da parte degli sviluppatori di WhatsApp di rendere pubblica tale funzione. Dai test che si stanno effettuando in questi mesi, ora bisogna passare ai fatti e poter finalmente diffondere su larga scala la possibilità di convertire il contenuto dei messaggi vocali in testo. A volte diventa complicato per gli utenti ascoltare una nota vocale e con questa funzione si avrà modo di leggere il contenuto del messaggio audio senza alcun tipo di problema.

Una funzione molto attesa che però ancora non è chiaro quando sarà resa pubblica, ma già che sia arrivata anche su Android, lascia ben intendere come il grosso sia stato fatto. Probabilmente ci vorrà qualche settimana o addirittura ancora qualche mese, ma è alquanto certo che la funzione della trascrizione delle note vocali arriverà su WhatsApp.

Stando a quanto riportato sempre da WABetaInfo, quando sarà disponibile tale funzione, arriverà all’interno dell’app un pop-up con su scritto “Leggi prima di ascoltare con le trascrizioni“. Facendo clic sul pulsante Abilita all’interno di tale pop-up, ecco che sarà attivata questa funzione. Verranno scaricati all’interno di WhatsApp nuovi dati dal peso di 150MB. Fatto ciò, ecco che tutte le note vocali che si riceveranno potranno essere trascritte all’interno dell’app e lette con più semplicità.

Ancora poco e scaricheremo l’aggiornamento WhatsApp per evitare di ascoltare messaggi audio di troppi minuti.

