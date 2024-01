Tra Kate Middleton incinta e malattia dovuta al vaccino: ultime notizie dall’ospedale infondate

Sono difficili da fermare le ultime notizie che giungono dall’ospedale su Kate Middleton incinta e costretta alla degenza per una malattia che, ovviamente, sarebbe stata innescata dal vaccino Covid. Queste le solite indiscrezioni che hanno preso piede nel corso delle ultime ore e che, puntualmente, ignorano i pareri degli esperti di settore. Non è nostra intenzione proporvi un approfondimento medico o scientifico, a maggior ragione per il fatto che la famiglia Reale abbia deciso di mantenere elevati gli standard di privacy in seguito al ricovero della moglie di William.

Si parla di Kate Middleton incinta e malattia dovuta al vaccino: chiarimenti sulle ultime notizie dall’ospedale

Ovviamente, neppure l’erede al trono ha fornito ulteriori indicazioni in merito, ma dopo i rumors sui presunti tradimenti all’interno della coppia, trattati nel corso della stagione estiva 2022 in specifici contesti sulle nostre pagine, oggi tocca parlare nuovamente di loro. In particolare, da un lato abbiamo gli amanti del gossip pronti a parlare di Kate Middleton incinta nonostante, ad oggi, non ci sia la minima prova o fonte pronta a rafforzare una tesi del genere. Come sempre, si parla e si sparla a sproposito, senza scendere in dettagli.

Al contempo, abbiamo anche chi ritiene che sia certa un’altra tesi. Inutile che, in questo caso, ci si riferisca al fatto che le ultime notizie provenienti dall’ospedale dove è ricoverata Kate Middleton siano frutto solo ed esclusivamente del vaccino Covid. Ovviamente, come sempre accade in circostanze simili, chi sostiene questa linea pensa anche che le fonti ufficiali mai confermeranno la tesi, motivo per il quale diventa inutile andare a caccia di conferme.

Il tutto, ignorando le ultime notizie che arrivano dagli esperti di settore. Vedere per credere quanto raccolto da Adnkronos, che a tal proposito ha interpellato Luigi Boni, direttore della Chirurgia generale e mininvasiva del Policlinico di Milano. A suo dire, pur non dichiarandolo esplicitamente, non ha senso parlare di Kate Middleton incinta o con malattia dovuta al vaccino Covid, in quanto dovrebbe trattarsi di endometriosi, malattia ginecologica che colpisce di solito le donne in età fertile.

