Stiamo conoscendo traduzione e significato di pegging per il tradimento di William a Kate

Non è nostra intenzione fare gossip, in merito alle voci sul presunto tradimento di William nei confronti di Kate Middleton, ma alla luce dell’enorme confusione che si fa in queste ore su traduzione e significato di pegging, occorre chiarire a cosa ci si riferisca con determinati termini. Già, perché se da un lato stanno facendo il loro ingresso nel nostro vocabolario alcuni termini inglesi, in alcuni casi riguardanti pratiche “virtuali”, come nel caso di ghosting analizzato alcuni giorni fa, qui la faccenda è decisamente diversa.

Cosa sappiamo su traduzione e significato di pegging, a proposito del presunto tradimento di William a Kate

In queste ore, quali sono le nozioni che possiamo portare alla vostra attenzione, parlando di traduzione e significato di pegging, in riferimento al presunto tradimento di William nei confronti di Kate Middleton? Come evidenziato a suo tempo da Vanity Fair, la pratica in questione prevede che sia la donna a dominare l’uomo. Il punto è che solo scendendo in dettagli possiamo farci un’idea più chiara sulla vicenda di cui si parla tanto da alcune ore a questa parte.

Nello specifico, si tratta di un contesto nel quale la donna finisce per penetrare l’uomo analmente usando uno strap-on. Cosa vuol dire? Ci si riferisce in questo particolare contesto ad una combinazione composta da un’imbracatura e da un dildo. Come riportato in questi anni da addetti ai lavori, si può procedere anche con un dildo senza imbracatura, fino ad arrivare ad un vibratore portatile o al massaggiatore prostatico.

Fermo restando che alla base del rapporto ci debba essere la volontà di entrambi i partner, occorre precisare che non si tratti di una pratica moderna, in quanto nasce nell’Antica Grecia. Ora dovrebbe essere più chiara la traduzione ed il significato di pegging, in merito alle voci sul presunto tradimento di William nei confronti di Kate Middleton.

