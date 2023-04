Torna la mania sul significato del numero angelico: 666 e 999 i più caldi di oggi

Occorre far presente ai nostri lettori che, da alcuni giorni a questa parte, sta tornando una vera e propria mania sul significato del numero angelico. Questione che va affrontata in modo generico con il nostro articolo di oggi, ma anche provando a scendere più nello specifico, se pensiamo al fatto che 666 e 999 siano i numeri più caldi di oggi. Un contesto singolare e molto particolare, che ha incuriosito non pochi italiani dopo che determinati post sono diventati virali sui cosial.

Sta tornando la mania riguardante il significato del numero angelico: 666 e 999 i più gettonati di oggi

Non siamo ai livelli della catena che parla di bici in regalo scrivendo un semplice “grazie” nei commenti ad un post (ne abbiamo parlato circa una settimana fa), è opportuno chiarirlo, ma è altrettanto vero che in questo specifico frangente si parla di un fenomeno estremamente astratto. In alcune circostanze, legato ad una percezione soggettiva di quello che ci circonda. In un contesto simile e senza essere irriverenti verso coloro che ci credono, diventa più semplice spiegare il significato del numero angelico, come nel caso di 666 e 999.

Dunque, per quale motivo sta tornando la mania sul significato del numero angelico? E per quale ragione 666 e 999 appaiono come i numeri più caldi di oggi? Sostanzialmente, i numeri angelici sono quelli che in apparenza ricorrono nella nostra vita con una certa regolarità ed in modo casuale. Come se qualche divinità (in particolare gli angeli) volessero comunicarci qualcosa.

Ed è così che si arriva al significato del numero angelico, provando ad analizzare in modo specifico quelli “classici”. Ad esempio, 666 invita a far entrare la grazia caritatevole nella propria vita, invitandoci a non credere ad alcuna forma di malignità. Al contempo, 999 simboleggia la fine di un ciclo, come il lavoro o una storia sentimentale, aprendoci mentalmente ad una nuova esperienza da vivere senza remore.

