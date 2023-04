In 6000 credono a 900 bici in regalo con un semplice ‘grazie’ su Facebook

Stiamo seguendo con attenzione una singolare catena diffusa via social, con la quale abbiamo constatato che in 6000 pare stiano credondo all’annuncio sulle fantomatiche 900 bici in regalo, scrivendo un semplice ‘grazie’ su Facebook con E-Bike. Per farvela breve, una pagina ha annunciato la disponibilità di quasi 1000 unità da spedire a coloro che commenteranno il post in questione, con la possibilità di ricevere prodotti minimimamente danneggiati (come scorte presenti in magazzino) a costo 0.

Una situazione che per certi aspetti richiama la truffa che ha indirettamente coinvolto Amazon, come osservato nei giorni scorsi, a proposito dei pallet a 2 euro. No, la fonte che parla di 900 bici in regalo digitando un semplice ‘grazie’ su Facebook non è autorevole. Non è un caso che commentando il post in questione riceverete immediatamente un messaggio privato tramite il social network in questione, con un invito molto preciso:

“Ciao ! Grazie per aver partecipato al nostro evento ebike. Si prega di seguire i passaggi seguenti per essere un vincitore:

1 • Segui la nostra pagina

2 • Devi condividere con il tuo gruppo e profilo

3 • Se hai già condiviso, fai clic sul pulsante Conferma in basso.

Conferma”.

Sostanzialmente, chi ha creato questa pagina cerca utenti che spammino il suo account, diffondendendo la propria base utenza tramite notizie false. Già, perché vi assicuriamo che commentando il post in questione non riceverete alcuna bicicletta in regalo. Effettuando verifiche presso vari produttori che operano in Italia, al momento non risultano attive iniziative anche lontamente avvicinabili a questa.

Lasciate stare catene del genere, visto che in rete nessuno fa nulla per nessuno senza un tornaconto. Possibile che andando avanti con l’iter imposto da questa pagina vi venga richiesto il pagamento di una piccola somma per ricevere l’omaggio. Così facendo, metterete a rischio la vostra sicurezza. Non esistono le 900 bici in regalo con E-bike.

