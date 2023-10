Tormentone su Madame SiSi morta, ma è tutto un enorme malinteso su Carlo Tessari

Prendiamo atto del nuovo tormentone su Madame SiSi morta, essendo tutto un enorme malinteso su Carlo Tessari. Sta circolando sul web un articolo alquanto ambiguo sulla drag queen Madame Sisi data per morta da molti utenti che stanno ricondividendo la notizia sui social. Ci risiamo con le fake news sulla morte, anche se questa volta non è un personaggio noto in tutta Italia, ma chi bazzica per le zone del lago di Garda conoscerà sicuramente tale Madame Sisi.

Chiariamoci oggi su Madame SiSi morta: il grane malinteso a proposito di Carlo Tessari

Caso che ha solo parziali similitudini rispetto a quello di Benedetta Rossi, trattato di recente. Parliamo della proprietaria del noto locale di Desenzano del Garda Art Club, frequentato da chi ama trasgredire, ma è molto noto anche tra i giovani che cercano del divertimento. Il punto è che si sta diffondendo in queste ore la notizia della morte di Madame Sisi, tutto questo perché è stato riportato in auge un vecchio articolo che parla di lei dal titolo “Addio Sisi”.

Inevitabilmente si crea il solito malinteso per coloro che non approfondiscono la notizia, ma si soffermano solo al titolo, lasciando insomma trasparire come effettivamente ci sia stata la scomparsa di questa nota drag queen delle zone del lago di Garda. Capita ormai troppo spesso che ritornano a circolare sul web notizie vecchie, infatti nel caso dell’articolo dedicato a Madame Sisi, si parlava di una battaglia legale tra l’azienda Golden Lady, che si occupa di calze e tale drag queen.

Tutto per colpa del nome utilizzato dalla drag queen più famosa del Lago di Garda che risulta essere di proprietà dell’azienda. Da qui è nato poi il titolo “Addio Sisi“, ma all’interno di questo vecchio articolo non si parla assolutamente della morte di Madame Sisi, quanto della perdita del suo nome d’arte. Non si sa come quest’articolo sia ritornato a circolare, ma sta creando un grosso malinteso, tant’è che in queste ore la drag queen è intervenuta sui social per spiegare come sia viva e vegeta.

La drag queen ha però parlato di una malattia che sta combattendo in questi anni, non sta quindi vivendo un periodo semplice della sua vita. Dunque, facciamola finita con Madame SiSi morta, essedo solo un grosso malinteso su Carlo Tessari.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.