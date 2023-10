Malinteso su Benedetta Rossi che se ne è andata con le sue ricette: storia di un equivoco

Alcuni utenti hanno portato alla nostra attenzione, proprio questa mattina, una sorta di malinteso riguardante Benedetta Rossi, personaggio diventato estremamente famoso in Italia grazie alle sue ricette negli ultimi anni. Come se non bastassero le bufale del passato, da noi puntualmente trattate con specifici approfondimenti, oggi tocca focalizzarsi su un equivoco che ha tenuto con il fiato sospeso tutti coloro che sentono forte il legame con lei secondo quanto raccolto poco fa.

Focus sul fraintendimento riguardante Benedetta Rossi morta con le sue ricette: storia di un malinteso palese

Nello specifico, alcuni articoli apparsi in rete tra ieri ed oggi parlano sostanzialmente di Benedetta Rossi morta. Vicenda, però, che ci trae in inganno, visto che a perdere la vita sarebbe stata una sua omonima di soli 16 anni. Una notizia terribile, dunque, considerando soprattutto l’età della ragazza, ma che a conti fatti non riguarda minimamente la nota cuoca che sui social ha un grande seguito. Come spesso avviene in queste circostanze, si sceglie di essere vaghi coi titoli, in modo tale da catturare più click possibili.

Ad oggi non si hanno notizie relativi a problemi di salute per la donna, mentre la questione omonimia ha suggerito evidentemente ad alcune testate web di approfittarsi della situazione. Una pratica che purtroppo risulta sempre più utilizzata in Italia e che anche oggi ha fatto credere a tante persone che la cuoca fosse passata a miglior vita. Ovvia la vicinanza alla famiglia che ha subito una perdita tragica in questi giorni, pur con la necessità di chiarire che non si tratti di colei diventata famosa con le sue ricette.

Dunque, chiarimenti doverosi questo sabato, affinché sia chiaro a tutti che la cuoca Benedetta Rossi non sia morta. Trattasi di omonimia sfruttata in modo poco corretto da alcune realtà editoriali, con un palese tentativo di acchiappaclick tramite i social.

