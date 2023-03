Adesso tocca alla bufala su Benedetta Rossi morta: dalle ricette ai pessimi titoli

Non poteva mancare all’appello la fake news su Benedetta Rossi morta. Una vicenda di cui avremmo fatto volentieri a meno, alla luce dei soliti titolacci delle solite testate, pronte a decontestualizzare (nel tempo) determinati eventi e a portare a casa click in modo eticamente poco corretto. Con questi presupposti, oggi 28 marzo bisogna analizzare in modo più approfondito pezzi che attirano l’attenzione con “Benedetta Rossi, la tragedia improvvisa: ‘Si è spenta nel suo letto’“.

Smentiamo anche la bufala su Benedetta Rossi morta: dalle ricette ai titoli evitabili

A distanza di pochi giorni da un altro malinteso simile, come riscontrato a proposito di Ambra Angiolini secondo il nostro report, bisogna dunque precisare almeno due dettagli sulla vicenda che riguarda il noto personaggio sui social. Come nasce la storia acchiappaclick riguardante la bufala su Benedetta Rossi morta? La donna, di anni 50, è diventata famosa in questi anni per le sue le ricette che fanno il giro del web. Tuttavia, a fine 2022 è finita sui giornali anche per una spiacevole notizia.

Già, perché circa tre mesi fa ha perso sua nonna. Con tanto di post Instagram pubblicata dalla diretta interessata. Ecco perché non si capisce per quale ragione solo oggi ne parlino alcuni. A maggior ragione, con il titolo riportato in precedenza che, a primo impatto, dà la netta sensazione che sia stata proprio la “cuoca” a lasciarci. Insomma, ancora un caso di pessimo titolo, con tanti lettori pronti ad alimentare la notizia falsa secondo cui sarebbe morta proprio Benedetta Rossi.

Le cose non stanno così, per fortuna, ma dispiace che ormai quasi ogni giorno si debba intervenire per smentire bufale che nascono da titoli fuorvianti. Si concepiscono male, nel tentativo di fare visual, ma con un margine di sicurezza tale per giustificarsi da eventuali critiche. In ogni caso no, Benedetta Rossi non è morta dopo le tante ricette con le quali ci ha deliziati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.