“Tir, code e ingorghi nel primo giorno di stop”, ma è un articolo del 2000

In relazione allo sciopero degli autotrasportatori previsto per il 27 settembre 2021, in rete è circolato molto materiale, spesso non veritiero o decontestualizzato, a supporto del presunto successo del medesimo. In particolare ci hanno segnalato un articolo di Repubblica che titola così:

“Tir, code e ingorghi

nel primo giorno di stop

Primi distributori di carburanti a secco”

L’articolo è reale (qui il link), ma va sottolineato un dettaglio non da poco: l’articolo è del 19 giugno 2000, e documenta una protesta che ebbe un’adesione massiccia con pesanti ripercussioni sul Paese.

Probabilmente qualche buontempone si è divertito a trollare i no-greenpass nei gruppi da loro maggiormente frequentati, ma va segnalato che qualche pagina direttamente riconducibile al mondo complottista e novax ha astutamente pubblicato non l’intero articolo ma solo lo screenshot dell’anteprima, scatenando le reazioni di chi solitamente si ferma al titolo degli articoli ma che in questo specifico caso non avrebbero nemmeno potuto cliccarci sopra per verificarne il contenuto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.