Timori su Ivano Fossati morto oggi, ma sono solo escamotage dei soliti noti

Lo ripetiamo da giorni e lo ribadiamo anche oggi che alcuni titoli acchiappaclick siano talmente ingannevoli da diventare una bufala, stando alle informazioni raccolte oggi a proposito di Ivano Fossati morto. No, il noto cantante sta più che bene e, come avvenuto durante questo fine settimana con Francesco De Gregori, stando al nostro pezzo pubblicato circa 24 ore fa, siamo al cospetto dei soliti furbetti del web. Quelli che giocano con le parole nel realizzare un titolo, salvo poi spiegarci cose assai differenti all’interno dell’articolo.

In ansia per Ivano Fossati morto oggi, ma è solo l’ennesimo titolo acchiappaclick

Purtroppo la strategia è sempre la stessa. Si dà l’addio al personaggio famoso di turno, lasciando credere che sia passato a miglior vita, in modo tale da ottenere visualizzazioni. Soprattutto tramite i vari canali social ai quali si appoggiano testate simili. Una volta raggiunto lo scopo, solo a fine articolo viene a galla la verità, come è avvenuto puntualmente oggi 4 giugno a proposito della fantomatica storia su Ivano Fossati morto.

Dunque, come nasce la fake news di oggi? Dando l’addio all’artista, tutti inevitabilmente pensano all’annuncio su Ivano Fossati morto. Tuttavia, approfondendo il pezzo che ha dato il via alle voci incontrollate sulle sorti dell’uomo, si comprende che ci si riferisce solo allo stop per la sua carriera. Ultimo disco ed ultimo tour, con tanto di saluti al palcoscenico. Sostanzialmente, è questa la notizia del giorno, ma qualcuno ha pensato di sfruttarla al massimo creando titoli che non hanno alcun senso.

O meglio, non ce l’hanno per noi, in quanto per questi siti tutto è frutto di una chiara strategia. Dal nostro punto di vista possiamo soltanto specificare ancora una volta che i rumors su Ivano Fossati morto oggi non corrispondano al vero. Aggiungiamo “per fortuna” naturalmente, augurando il meglio al diretto interessato in termini di salute.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.