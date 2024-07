Terza ondata di contenuti su Giancarlo Magalli morto oggi dopo la malattia: ancora malintesi

Stiamo facendo i conti con la terza ondata di contenuti su Giancarlo Magalli morto oggi dopo la sua malattia, in nome ancora una volta di malintesi vari. Sta circolando su Facebook un post con l’immagine di Giancarlo Magalli e la didascalia “addio“. Ecco che tanti utenti stanno ricondividendo tale notizia pensando alla morte dello storico conduttore televisivo.

Diffidate di alcuni contenuti su Giancarlo Magalli morto oggi dopo la malattia: come riconoscere i post clickbait

E pensare che abbiamo trattato un contenuto simile pochi giorni fa, prima di assistere a questa nuova serie di post. Una bufala a tutti gli effetti che è proprio il risultato di questo post ambiguo che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Infatti si fa leva anche sulla malattia del conduttore, lasciando credere proprio come non ce l’abbia fatta.

Purtroppo si tratta dei soliti giochetti adottati da alcuni blog per attirare l’attenzione dell’utente, incuriosendolo e quindi arrivare poi all’apertura del link in cui si parla della reale notizia. Il problema è che molti si soffermano sul titolo del post, senza quindi approfondire il contenuto e questo è il più classico dei malintesi per la creazione di bufale.

La notizia della morte di Giancarlo Magalli è chiaramente fake, ma visto i problemi di salute avuti in questi anni dal conduttore, in molti possono pensare che sia reale. Perché allora scrivere un post con l’immagine di Magalli e la didascalia “addio”? Come detto si è cercato semplicemente di attirare l’utente medio sull’argomento in questione che non è assolutamente come sembra a primo impatto.

Giancarlo Magalli non è morto, anzi il post fa riferimento alla guarigione del conduttore avvenuta dopo mesi davvero complicati fatti di tantissime terapie. Magalli ha dovuto fare i conti con un linfoma vicino alla milza, una patologia anche abbastanza grave che gli ha fatto perdere molto peso. Per fortuna la medicina ha dato i suoi frutti e Giancarlo Magalli è guarito, ma ora ha intenzione solo di godersi i suoi affetti più cari lontano dalla tv.

Bisogna quindi fare attenzione a ciò che si legge soprattutto sui social, dove è facile imbattersi in post ambigui che lasciano credere cose non reali. Come sempre è bene approfondire una notizia prima di diffonderla, altrimenti si rischia spesso di essere uno dei principali artefici della viralità di certe fake news. Giancarlo Magalli ora sta bene e non è assolutamente morto. Insomma, fate attenzione ai post su Giancarlo Magalli morto oggi dopo la malattia, visto che non c’è alcun addio da dargli.

