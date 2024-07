Ci risiamo con Giancarlo Magalli che non ce l’ha fatta oggi: il conduttore non è morto

Dobbiamo fare i conti nuovamente con Giancarlo Magalli che non ce l’ha fatta finita oggi, considerando il fatto che il conduttore non è morto. Già, perché quell’espressione per forza di cose ci lascia credere che sia necessario dare l’ultimo saluto ad un volto iconico della nostra tv, a maggior ragione considerando i numerosi problemi di salute che ha dovuto affrontare il diretto interessato. Tutti fattori che, in ogni caso, non giustificano in alcun modo il fatto che siano stati condivisi post del genere.

Rieccoci con Giancarlo Magalli che non ce l’ha fatta finita oggi: il presentatore non è morto

Secondo le segnalazioni che ci sono pervenute nel primo pomeriggio di venerdì, infatti, su Facebook sta circolando la foto dello stesso Giancarlo Magalli con il testo “non ce l’ha fatta”, o in alternativa con “l’ha fatta finita”. Il riferimento non è alle sue condizioni di salute, ma al fatto che sia impossibile allo stato attuale vederlo a lungo termine in televisione. Il pezzo linkato nei commenti, infatti, dice cose molto diverse rispetto a quelle che potremmo aspettarci in un contesto del genere.

Dunque, bisogna gettare acqua sul fuoco, in risposta a chi afferma che Giancarlo Magalli non ce l’ha fatta finita oggi. Se non altro perché, per fortuna, il conduttore non è morto. Certo, sarebbe il caso di approfondire prima di ricondividere, ma alla base di tutto c’è il pessimo modus operandi di alcuni addetti ai lavori. Vicenda che ha molto in comune con quella che abbiamo trattato a fine maggio sul nostro sito, quando siamo stati costretti a smentire i tanti rumors che davano per spacciato il noto conduttore televisivo.

Dal nostro punto di vista, possiamo soltanto smentire tutti i rumors secondo cui Giancarlo Magalli sarebbe morto oggi, considerando il fatto che il conduttore pare essersi messo alle spalle brillantemente il linfoma di cui si è parlato molto in passato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.