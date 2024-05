Inaccettabili contenuti su Giancarlo Magalli morto oggi: altra bufala servita

Stanno prendendo piede proprio in queste ore alcuni post inaccettabili su Giancarlo Magalli morto. Si tratta di contenuti che oggi vogliono spingerci a credere che il presentatore sia passato a miglior vita, ma a conti fatti possiamo dire semplicemente che un’altra bufala è servita. Già, perché a volte le immagini sui social che vengono create con il chiaro intento di farci visitare determinati siti, come constatato oggi, sono talmente “spregiudicate” da sconfinare nel mondo delle notizie false. Creando inutili allarmismi tra tutti noi.

Non sono giustificabili alcuni contenuti su Giancarlo Magalli morto oggi: ennersima bufala servita

Non è la prima volta che il conduttore televisivo si ritrova al centro di fake news, come abbiamo avuto modo di constatare in passato a proposito di un racconto inventato su Draghi. Ne parlammo a suo tempo per smentire il tutto, ma questo evidentemente non ha in alcun modo fermato coloro che sono a cerca di click in modo non corretto ed etico.

Come sempre avviene in questi casi, abbiamo consultato tutte le fonti possibili per approfondire la questione. Una volta appreso che il pezzo linkato nei post acchiappaclick parlasse di contenuti assai diversi rispetto a quanto annunciato attraverso la foto originale, abbiamo preso atto contestualmente che nessuna agenzia di stampa abbia diffuso notizie allarmenti sul suo stato di salute. Ovviamente, anche nei suoi canali social non abbiamo trovato nulla, motivo per il quale possiamo rassicurare tutti allo stato attuale.

Dunque, non credete alle voci su Giancarlo Magalli, visto che gli admin pronti a spingere i suddetti contenuti sono semplicemente a caccia di visualizzazioni al link che viene posto nei commenti. Una strategia consolidata, insomma, ma talmente estremizzata oggi 24 maggio da indurci a parlare di vera e propria “bufala”, più che di contenuti “acchiappaclick”. Facebook, da tempo, sta lavorando per togliere visibilità a pagine simili.

