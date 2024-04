Teorie insensate sulla malattia di Simona Ventura dopo la paralisi all’occhio

Stanno prendendo piede proprio in queste ore alcune teorie assolutamente prive di fonti a proposito della malattia di Simona Ventura. Si tratta della paralisi di Bell e, a conti fatti, non è del tutto corretta nemmeno l’utilizzo di “malattia” in un contesto del genere. Dunque, dopo le imprecisioni del passato sul suo ex compagno, vale a dire Stefano Bettarini, occorre analizzare anche quanto le è capitato di recente, in merito alla paralisi all’occhio che ha innescato i solti commenti sui social.

Le solite teorie sulla presunta malattia di Simona Ventura dopo la paralisi all’occhio

Cosa sappiamo al momento a proposito della presunta malattia di Simona Ventura dopo la paralisi all’occhio? Secondo Fanpage, la paralisi di Bell può dipendere da un’infezione virale, ma la stessa fonte ha evidenziato che allo stato attuale non ci siano indicazioni sufficienti per comprendere quale sia l’origine del problema emerso con una certa evidenza domenica scorsa. In un contesto simile, purtroppo, prendono piede come sempre teorie insensate, senza alcuna fonte scientifica alle spalle.

Basti pensare a coloro che parlano di una malattia di Simona Ventura causata dal vaccino Covid. Come sempre avviene in questi casi, occorre essere sul pezzo e concentrarsi su elementi tangibili e dimostrabili. Lei stessa non ha chiarito cosa abbia portato alla paralisi dell’occhio, motivo per il quale è giusto focalizzarsi sui fatti che in questo momento conosciamo. Come sempre avviene in questi casi, vi faremo sapere appena si avranno ulteriori informazioni in merito.

Nel frattempo, non ha alcun senso menzionare il vaccino Covid o altre teorie complottiste per spiegare la malattia di Simona Ventura. Solo la diretta interessata ci potrà fornire qualche informazione aggiuntiva su quello che le è capitato.

