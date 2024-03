Una malattia per Stefano Bettarini in fin di vita: l’equivoco è servito anche oggi

C’è preoccupazione sui social a proposito della presunta malattia di Stefano Bettarini, che a detta di alcuni sarebbe addirittura in fin di vita. Tutto nasce da un post che, come sempre, prova a sfruttare l’emotività delle persone con testi acchiappaclick, affinché poi si approfondisca la questione andando a leggere l’articolo. La prassi è ormai consolidata, in quanto il link viene posto nei commenti, lasciandolo a tutti quelli che vogliono vederci chiaro per affrontare meglio la vicenda.

Oggi si parla di malattia per Stefano Bettarini in fin di vita: il malinteso più classico che esista

Come sospettavamo, si tratta di un enorme equivoco, ovviamente creato ad arte. Per intenderci, non siamo poi così distanti dal modus operandi venuto a galla ieri, quando si è creata la medima situazione con Ornella Muti. In particolare, si crede alla malattia di Stefano Bettarini ed al fatto che sarebbe in fin di vita a causa di un post Facebook in cui appare la sua foto, con il testo appena riportato al suo interno. Ci sta che, a primo impatto, qualcuno possa immaginarlo moribondo.

Ci sta molto meno questa strategia dell’inganno volta a creare non-notizie, perché andando a leggere l’articolo in questione si nota come tutto graviti attorno ad un fatto di cronaca che risale a diversi anni fa. In particolare, come molti ricorderanno, il riferimento è all’aggressione subita dal figlio che l’ex calciatore ha avuto da Simona Ventura, che effettivamente poteva avere conseguenze ben peggiori. Il giovane venne accoltellato all’uscita di un locale ed in quel frangente rischiò di perdere la vita.

Per fortuna si è poi ripreso, pur restando molte ombre su quel fatto di cronaca. Non è nostra intenzione tornare sull’argomento oggi, visto che dal nostro punto di vista è importante soltanto sottolineare che non esista alcuna malattia di Stefano Bettarini e che, di conseguenza, l’ex terzino del Bologna non sia assolutamente in fin di vita.

