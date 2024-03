In apprensione per Ornella Muti oggi: tra malattia ed arrivederci

C’è non poca apprensione, oggi, a proposito di Ornella Muti e delle sue condizioni di salute, visto che si teme una malattia se non addirittura peggio, alla luce di un post in cui compare la nota attrice con tanto di messaggio “arrivederci“. Inutile dire che in tanti abbiano pensato al peggio, un po’ come avvenuto nelle scorse settimane con Loredana Lecciso, stando a quanto riportato con un altro articolo. Come sempre, si prende una notizia su un personaggio famoso, per poi ricavarci dei post palesemente “acchiappaclick“.

C’è preoccupazione per Ornella Muti oggi: massima attenzione su presunta malattia ed arrivederci da parte dell’attrice

Come nasce il malinteso di oggi su Ornella Muti? Come detto, visionando un post Facebook in cui appare in bella mostra l’attrice, associando il messaggio “arrivederci”, in tanti sono portati a pensare che possano esserci preoccupanti aggiornamenti sulla sua salute. Per fortuna le cose non stanno così e la conferma ci arriva dall’articolo che viene linkato nei commenti al suddetto post. La pratica, del resto, è sempre la stessa nel tentativo di racimolare click.

Per farvela breve, in settimana Ornella Muti ha fatto sapere che si sarebbe recata in Russia per scrivere il suo nuovo libro. Inutile dire che la notizia abbia scatenato tante reazioni qui in Italia, tra chi sostiene la sua scelta e chi, invece, la critica con fermezza, alla luce dei risvolti politici che hanno avvolto questo Paese negli ultimi due anni per la guerra in Ucraina. Insomma, uno di quei temi fortemente divisivi qui da noi, soprattutto sui social.

Insomma, l’arrivederci ad Ornella Muti è puramente “logistico” e non legato ad una fantomatica malattia per la nota attrice, a differenza di quello che qualcuno oggi vuole farci credere. Nessuna preoccupazione oggi, dunque, in attesa di capire quale sarà il prossimo personaggio famoso a finire al centro di equivoci simili.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.