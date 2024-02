Le ultime notizie di oggi su Loredana Lecciso morta vanno smentite categoricamente

Si stanno diffondendo a macchia d’olio le ultime notizie di oggi su Loredana Lecciso morta, ma a conti fatti si tratta di una voce che va smentita categoricamente, alla luce della nostra analisi odierna. Per farvela breve, si tratta di una questione che ha molto in comune con quella che abbiamo avuto modo di esaminare poco meno di una settimana fa con Milena Miconi. Nel 2023, spesso e volentieri, fake news simili erano in realtà dei post acchiappaclick diffusi tramite immagini ingannevoli sui social.

Chiariamoci bene sulle ultime notizie di oggi riguardanti Loredana Lecciso morta: la solita bufala in Italia

In queste settimane, invece, stiamo assistendo ad un ritorno alle origini, visto che nella foto ad inizio articolo abbiamo parlato di una vera e propria bufala. In particolare, la storia di Loredana Lecciso morta trae origine da un video che è stato pubblicato su YouTube e poi attraverso specifici canali social creati ad arte per generare visualizzazioni, con il solito intento dei bufalari. Le visual, infatti, consentono di generare entrate in modo come sempre molto poco corretto.

Dunque, senza particolari indugi possiamo tranquillizzare tutti coloro che hanno temuto il peggio, in merito alle ultime notizie di oggi su Loredana Lecciso morta. Si tratta di contenuti che, dopo le nostre verifiche del caso, vanno smentite categoricamente. A maggior ragione se pensiamo che, secondo il titolo del video apparso su YouTube, l’ex compagna di Albano Carrisi sarebbe venuta a mancare dopo atroci sofferenza.

Ancora una volta, pertanto, siamo nelle condizioni di dover smentire una fake news relativa un personaggio pubblico, nonostante negli ultimi anni si sia parlato meno di lei. In ogni caso, le ultime notizie su Loredana Lecciso oggi consentono di gettare acqua sul fuoco, ma soprattutto di negare che sia venuta a mancare. Come sempre più spesso accade in circostanze simili sul web.

