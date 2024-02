Apprensione per Milena Miconi morta dopo malattia ed infarto, ma è una bufala

Sta girando da alcuni giorni la bufala su Milena Miconi morta, in seguito ad un infarto e ad una fantomatica malattia. Insomma, c’è molta apprensione, soprattutto sui social, a proposito delle sorti della nota attrice con un passato da showgirl. Ora, se negli ultimi mesi ha preso piede soprattutto su Facebook una nuova tendenza, caratterizzata spesso e volentieri da post con testi ed immagini acchiappaclick (vedere per credere quanto riportato pochi giorni fa con Simona Izzo), in questo preciso contesto assistiamo invece ad una sorta di ritorno alle origini.

C’è preoccupazione per Milena Miconi morta dopo malattia ed infarto: ancora una bufala nel 2024

Come stanno le cose? Stando alle ricerche che abbiamo effettuato questa mattina, pare sia stato caricato su Youtube un video con un titolo emblematico. In pratica, chi apre la pagina in questione si ritrova al cospetto di un annuncio che ci parla di Milena Miconi morta in seguito a malattia ed infarto, ma è una bufala. L’attrice sta bene ed anche di recente ha avuto delle uscite pubbliche. Alcune testate hanno addirittura riportato alcune sue considerazioni sul Festival di Sanremo in corso.

Insomma, non ci sono ragioni per temere sulla sua salute. Basti pensare al fatto che, negli ultimi sei mesi, più di una volta qualcuno ha provato a diffondere fake news utilizzando questo stratagemma. Le cose per fortuna non stanno così ed allo stato attuale possiamo smentire tutti i rumors che hanno generato ansia tra coloro che, negli anni, hanno imparato ad apprezzare l’attrice.

Ricapitolando, bisogna darci un taglio coi post che oggi 10 febbraio ci parlano di Milena Miconi morta dopo malattia ed infarto. Si tratta di una vera e proprioa bufala, nel senso stretto del termine, mettendo per una volta da parte i soliti post con titoli ed immagini acchiappaclick sui personaggi famosi. Fondamentale verificare sempre le nostre fonti.

