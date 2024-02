Oggi si pensa a Simona Izzo morta: storia dell’ennesimo malinteso di inizio 2024

Stiamo facendo i conti, in queste ore, con l’ennesimo malinteso di inizio 2024, visto che da alcune ore a questa parte si pensa a Simona Izzo morta. Esattamente come avvenuto pochi giorni fa, quando siamo stati costretti a precisare che Ornella Vanoni non fosse passata a miglior vita, siamo al cospetto di alcuni post palesemente acchiappaclick e decontestualizzati che meritano un approfondimento. Il tutto, partendo dal presupposto che il 6 febbraio non sia affatto deceduta la nota attrice e doppiatrice.

Oggi si teme il peggio con Simona Izzo morta: ancora malinteso nel primi trimestre del 2024

Sfruttando alcune sue uscite social del mese scorso, quando ha dato il cosiddetto ultimo saluto pubblico alla madre venuta a mancare a 92 anni (i fatti, per la precisione, risalgono a fine gennaio), alcune pagine soprattutto su Facebook lasciano credere che sia autentico l’annuncio su Simona Izzo morta. Le cose non stanno così, perché associare la sua foto alla scritta “è morta” non è altro che una scorrettezza nei confronti della diretta interessata e del pubblico. L’utente finale, infatti, viene invogliato in modo poco trasparente a selezionare il link posto nei commenti.

E così, mentre chi ha ideato il tutto fa visualizzazioni, si alimenta la preoccupazione infondata su Simona Izzo morta. Certo, anche lei non è più giovanissima e di recente ha affrontato il lutto per la perdita della madre, ma questo non dà il diritto a nessuno nel creare preoccupazione tra fan ed amici. Chi non ha contatti direttissimi con lei, infatti, è indotto in errore, prendendo uno spavento per nulla. Del resto, questi post sono spesso pieni di commenti di persone che condannano questo modo di fare acchiappaclick.

Dal canto nostro, possiamo soltanto smentire tutti i rumors su Simona Izzo morta, come abbiamo provato a fare oggi in risposta ad alcuni contenuti palesemente acchiappaclick su Facebook.

