Malinteso su Ornella Vanoni morta dopo la parentesi di “Che tempo che fa” oggi

Torna il malinteso su Ornella Vanoni morta dopo la parentesi di “Che tempo che fa”, come riscontrato oggi. Nuovo titolo piuttosto ingannevole sta creando un po’ di scompiglio in rete, con utenti convinti che sia morta Ornella Vanoni. Si tratta del solito stratagemma utilizzato da alcuni siti web per attirare più utenti possibili sulla propria pagina, con titoli ad effetto che però spesso vengono facilmente fraintesi.

Analizziamo le voci su Ornella Vanoni morta dopo la recente apparizione a “Che tempo che fa” oggi

Non è certo la prima volta che ci troviamo in questa situazione, come osservato a suo tempo sul nostro sito. In quest’ultimo caso, probabilmente cavalcando la scia della scomparsa di Sandra Milo, la protagonista risulta essere Ornella Vanoni lasciando intendere come anche per lei sia accaduto qualcosa di terribile. Attualmente la Vanoni è uno dei personaggi più virali in rete, grazie alle sue esilaranti interviste a Che tempo che fa, sui social è diventata un meme vivente e quindi è piuttosto popolare.

Per avere maggiore visibilità capita proprio di utilizzare il suo nome per attirare immediatamente il lettore, ma con titoli che il più delle volte fanno pensare al peggio. Attenzione quindi a soffermarsi solo sul titolo senza approfondire la notizia, perché il rischio poi di diffondere fake news è davvero dietro l’angolo. Sono tanti gli utenti che quest’oggi pensano alla morte di Ornella Vanoni, basandosi insomma solo sul titolo iniziale di tale post.

In realtà, approfondendo la questione, si parla di una vecchia intervista rilasciata da parte della cantante in cui si evidenzia il suo difficile rapporto con il denaro. Ha guadagnato tanto in questi anni incredibili di carriera, ma non ha saputo gestire il patrimonio, ritrovandosi spesso ad essere fregata e sperperando senza alcuna logica i suoi guadagni. Quindi attualmente Ornella Vanoni non si trova chissà con quale tipo di patrimonio milionario, come qualcuno possa pensare.

Questa è la triste notizia di cui si fa riferimento nel titolo, che però risulta essere strutturato in modo tale da lasciar credere come invece Ornella Vanoni sia morta. Il consiglio che possiamo darvi è sempre quello di approfondire ciò che si legge sul web, altrimenti la disinformazione prenderà il sopravvento, creando appunto queste bufale. Insomma, smettiamola con le voci su Ornella Vanoni morta dopo la parentesi di “Che tempo che fa” oggi.

