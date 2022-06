Successo totale per l’evento “Annusa Valentina Nappi”: le reazioni del pubblico presente

C’era un minimo di preoccupazione, oltre a tanta curiosità, a poche ore dall’evento “Annusa Valentina Nappi“. L’attrice, famosa in tutto il mordo per essere un riferimento nel genere “hard“, ha deciso di farsi odorare durante una mostra nei pressi di Napoli, in occasione di un appuntamento che è andato in scena venerdì sera. Ne abbiamo parlato alcuni giorni fa con un altro articolo, illustrando a tutti alcune anticipazioni per coloro che erano interessati a partecipare.

Come è andato l’evento “Annusa Valentina Nappi” e quali sono state le reazioni del pubblico

Il corpo dell’attrice è stato ricoperto di un liquido particolare, preparato con delle essenze dallo chef Pasquale Trotta. Un’esperienza olfattiva e rievocativa, coi circa 300 presenti che, con grande compostezza ed educazione, hanno annusato di volta in volta parti del corpo differenti di Valentina Nappi. Un resoconto molto interessante sulla serata ci arriva direttamente da Fanpage, che ha interpellato il direttore del Caf, ovvero Antonio Manfredi.

Va evidenziato anche il feedback positivo di Vittorio Sgarbi, a quanto pare presente all’evento, il quale ha speso belle parole sia per l’organizzazione, sia per la stessa Valentina Nappi. Nonostante in passato i due abbiano avuto discussioni più o meno pesanti a distanza, il critico d’arte si è espresso favorevolmente sull’iniziativa di Casoria. Interessante sottolineare che l’evento “Annusa Valentina Nappi” fosse aperto ai maggiorenni e che alla fine abbiano risposto all’appello 300 persone di tutte le età, anche tra le donne.

Il tutto, a testimonianza del fatto che l’appuntamento sia stato effettivamente visto come “artistico” e non come una provocazione da parte dell’attrice hard. Importante e significativo il segnale giunto dai partecipanti, che non hanno creato alcun problema di sicurezza o di altra natura, viste le premesse potenzialmente equivoche per una mostra del genere. Insomma, un messaggio di maturità colto dagli organizzatori, stando alle interviste rilasciate successivamente.

