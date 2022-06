Cosa si potrà fare durante l’evento “Annusa Valentina Nappi”: nuovi dettagli annunciati

Mancano solo due giorni all’evento “Annusa Valentina Nappi”, che come abbiamo avuto modo di osservare nelle scorse settimane con un primo articolo a tema, ha creato non poche discussioni sui social. L’attrice, protagonista di tantissimi film hard in questi anni, da tempo vive negli Stati Uniti, ma venerdì 17 giugno sarà in Italia per un appuntamento a dir poco singolare. A Casoria, vicino Napoli, ci sarà un momento nel quale sensualità ed arte si combineranno, creando una combo dagli effetti imprevedibili.

Capiamo cosa si potrà fare durante l’evento “Annusa Valentina Nappi”

Se vi state chiedendo cosa si potrà fare durante l’evento “Annusa Valentina Nappi”, al momento sono venute a galla informazioni abbastanza chiare. Premesso che dettagli di altro tipo sulla partecipazione e sui costi si possano ottenere attraverso il post specifico presente su Facebook per il suddetto appuntamento, nelle ultime ore sono venute a galla alcune informazioni extra che potrebbero tornare utili all’opinione pubblica per farsi un’idea su quello che avverrà tra poco più di 48 ore.

Cosa sarà concesso a coloro che decideranno di partecipare a questo singolare evento? Chi pagherà il biglietto, potrà annusare Valentina Nappi ovunque. Gli organizzatori hanno spiegato che il corpo dell’attrice sarà ricoperto di un liquido molto specifico, preparato con delle essenze dallo chef Pasquale Trotta. In questo modo, si offrirà all’esperienza olfattiva del pubblico, con il chiaro intento di mettere in atto, in teoria, una sorta di corrispondenza alle conoscenze ataviche.

Un modo per connettersi ai ricordi, puntando tutto su molecole odorose. Dunque, al di là del fatto che l’attrice non sarà vestita, “Annusa Valentina Nappi” non sarà un qualcosa legato al mondo hard, ma una forma d’arte alternativa. Staremo a vedere in quale direzione andranno le testimonianze di coloro che decideranno di prendere parte ad un appuntamento di questo tipo con la nota attrice campana.

