Evento ‘Annusa Valentina Nappi’: cosa farà l’attrice durante la body performance

La celebre pornostar Valentina Nappi ha deciso di dar vita ad una nuova provocazione alquanto particolare, sarà infatti protagonista di una body performance al museo di Casoria che verterà sul farsi annusare. La pornostar napoletana ha sempre amato essere al centro dell’attenzione e far parlare di sé, ora ha trovato una spalla nel museo di Casoria che le garantirà di mettere in scena una performance non usuale, ma che fa parte di nuove forme di fruizione estetica.

In cosa consiste l’evento ‘Annusa Valentina Nappi’

Si torna a parlare di Valentina Nappi, dunque, dopo le parole su Giorgia Meloni di mesi fa. Il prossimo 17 giugno, al CAM, il Contemporary Art Museum di Casoria, andrà di scena la performance: “Annusa Valentina Nappi”“ . Un titolo provocatorio che chiaramente ha come obiettivo di far parlare un bel po’ di sé, una strategia studiata anche dal museo di Casoria per attirare parecchia attenzione e farsi conoscere.

Non è quindi una notizia falsa, ma si tratta di una performance artistica reale volta a ad offrire una intrigante esperienza olfattiva al pubblico, un modo per ridefinire proprio la pratica dell’arte. Conferme anche su Facebook. Rientra, a detta della protagonista Valentina Nappi, in un’esibizione artistica a tutti gli effetti, dove primeggerà la stimolazione dei sensi.

Chi avrà modo di partecipare all’evento “Annusa Valentina Nappi” sarà stimolato attraverso l’audio, il visivo e chiaramente l’olfatto. Infatti il corpo di Valentina Nappi sarà preparato con delle essenze ideate dallo chef Pasquale Trotta, ma ci sarà anche un accompagnamento musicale dato dal duo Kamaak. Si parla quindi di un modo nuovo di fare arte, attraverso l’olfatto si vuole riflettere sui confini tra dimensiona estetica e sensoriale.

Questo particolare evento si terrà venerdì 17 giugno a partire dalle 21.30 al CAM di Casoria, una cittadina che si trova in provincia di Napoli. Tra l’altro è possibile prendere parte a quest’esibizione solo su prenotazione e sarà curioso capire quante persone decideranno di partecipare. Tutto vero, la pornostar Valentina Nappi si farà annusare al museo di Casoria.

