Strascichi per Vanessa Incontrada a due settimane dal tapiro ad Ambra a ‘Striscia La Notizia’

Gli effetti del caso relativo al tapiro ad Ambra Angiolini, avvenuto durante una puntata di ‘Striscia La Notizia‘ condotta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, si fanno ancora sentire con quest’ultima. Nelle ultime ore, infatti, alcuni utenti ci hanno chiesto se dalla conduttrice fossero arrivate delle prese di posizione su quel caso, visto che in tanti l’hanno criticata per aver scherzato dopo il servizio di Staffelli. Mostrando poca empatia verso una donna lasciata dal proprio compagno.

I risvolti per Alessandro Siani e Vanessa Incontrada dopo il caso di Ambra a “Striscia La Notizia”

Premesso che il cambio di conduzione a “Striscia La Notizia” non sia in alcun modo imputabile a quel servizio, come abbiamo doverosamente chiarito la scorsa settimana con un altro articolo poi corretto, ci sono alcuni elementi da prendere in considerazione. Se da un lato è vero che le scelte di Mediaset su Alessandro Siani e Vanessa Incontrada non siano collegabili in alcun modo al tapiro ad Ambra Angiolini, essendo stato tutto pianificato mesi fa, è altrettanto vero che i due stiano cercando in ogni modo di non toccare l’argomento.

Siani, infatti, non ha replicato alle critiche dei giorni scorsi, mentre Vanessa Incontrada ha addirittura bloccato i commenti ai suoi post su Facebook. Qualcuno pensava che dopo le novità ufficializzate da Striscia La Notizia ed il fatto che non apparisse più in “prime time”, la situazione potesse cambiare. Invece no. Allo stato attuale, solo una selezione ristretta di persone è abilitata ai commenti ai suoi post, dopo averne cancellati moltissimi caratterizzati da critiche per la gestione del caso di Ambra.

Dunque, non possiamo ancora archiviare la vicenda, sperando che da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada arrivino prima o poi feedback sulla vicenda del tapiro ad Ambra Angiolini in seguito alla rottura con Massimiliano Allegri. Così tutti avranno modo di mettersi alle spalle la storia.

