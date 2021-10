Striscia La Notizia congeda Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani: pesa il caso Ambra

Si pensava che l’inedita coppia formata da Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani potesse dare una ventata di freschezza a Striscia la Notizia, invece dopo nemmeno un mese e mezzo di conduzione, ecco che Antonio Ricci ha deciso di puntare su altri conduttori. Sicuramente la coppia ha avuto un netto calo di considerazione da parte dei telespettatori di Canale 5 con la vicenda Ambra Angiolini.

Cosa succede a Striscia La Notizia: tra Vanessa Incontrada, Alessandro Siani e Ambra Angiolini

Si torna a parlare, dunque, di un argomento diventato molto caldo un paio di settimane fa. L’aver sbeffeggiato una situazione in cui una donna stava soffrendo per essere stata tradita, è stato inevitabilmente fatale per Siani e la Incontrada. La coppia di conduttori non si è mostrata solidale nei confronti di Ambra, anzi ha girato e rigirato il dito nella piaga, un comportamento che non è piaciuto assolutamente al pubblico di Striscia la Notizia.

C’è stato quindi un netto calo di ascolti che ha spinto Antonio Ricci a puntare su altro, pensava che questa coppia inedita potesse fare scintille, invece non è stata molto apprezzata. A gran voce il pubblico ha richiesto il ritorno della storica coppia di Striscia la Notizia, quella formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ma i due conduttori ritorneranno al timone solo dal 2022.

Probabilmente Ricci sperava che Alessandro Siani e Vanessa Incontrada potessero durare di più alla conduzione, ma i dati auditel sono davvero impietosi e l’episodio del tapiro ad Ambra Angiolini non ha fatto altro che peggiorare le cose. Dal primo novembre quindi si cambierà la coppia di conduttori di Striscia la Notizia, il tg satirico sarà condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Quest’ultimo ha già avuto modo di ritrovarsi dietro il bancone di Striscia, mentre Lipari per tanti anni è stato l’inviato fisso del programma ed ora avrà modo di poter dimostrare la sua bravura in un ruolo diverso all’interno del tg satirico di Antonio Ricci. Un bel flop quindi per la coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che sono stati sempre battuti da Amadeus con I soliti ignoti. Vedremo se Striscia la Notizia riuscirà a riprendersi con questo cambiamento alla conduzione.

