Non ci sta ‘Striscia La Notizia’: replica secca ad Ambra Angiolini 20 giorni dopo il tapiro

Giunge un po’ a sorpresa, durante la puntata del 3 novembre, la replica ufficiale di ‘Striscia la notizia‘ sul caso della consegna del tapiro ad Ambra Angiolini. L’intervento del Gabibbo, infatti, cita esplicitamente fake news divulgate dalla stampa, ma lancia anche un’accusa poco velata all’attrice e all’agenzia che la segue. Un modo per spegnere le polemiche, volendo, ma che a conti fatti rischia di rendere nuovamente calda una storia che per molti italiani era morta e sepolta da giorni. Anche per l’addio (già in programma mesi fa) di Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani alla trasmissione.

Cosa ci dice ‘Striscia La Notizia’ sul caso del tapiro ad Ambra Angiolini

Per correttezza d’informazione, dopo aver riportato l’annuncio degli avvocati di Ambra Angiolini, i quali evidentemente stanno ancora valutando se intraprendere le vie legali contro ‘Striscia La Notizia’, è giusto prendere in esame anche quanto riportato dalla trasmissione che va in onda tutte le sere su Canale 5. In particolare, come si può notare nel video pubblicato dall’account Facebook ufficiale, l’intento è quello di smontare in primis alcune fake news.

Ad esempio, ‘Striscia La Notizia’ ci dice che Ambra Angiolini abbia accettato di buon grado il tapiro. Teoria portata avanti un paio di settimane fa, pubblicando sui social il fuorionda che non era stato reso pubblico in trasmissione. Ancora, la redazione fa notare che, in passato, in casi simili il tapiro sia stato consegnato anche agli uomini, facendo gli esempi pratici di Scamarcio, Borriello, Monte e De Martino.

Infine, è stata smentita la teoria secondo cui ‘Striscia la notizia’ avrebbe colpevolizzato Ambra per non essere stata capace di tenersi il compagno. Il problema è che siano stati gli stessi avvocati di Ambra Angiolini ad alimentare l’accusa verso la trasmissione, al di là di alcuni titoli visti sul web che hanno dato troppa enfasi alla vicenda.

In ogni caso, ‘Striscia la notizia’ evidenzia che ci sia stata una telefonata chiarificatrice tra Vanessa Incontrada ed Ambra Angiolini dopo il tapiro, ma aggiunge che la storia Instagram della figlia dell’attrice, con attacco alla trasmissione, sia stata pubblicata presso l’agenzia Notoria, che segue la stessa attrice. Insomma, contrattacco deciso ed una storia che non finirà qui.

