Strane teorie su Mahmood fidanzato dopo Sanremo: alcuni chiarimenti

Stanno prendendo piede teorie strane a proposito di Mahmood fidanzato, in seguito alla sua vittoria al Festival di Sanremo con Blanco. Come avvenuto tre anni fa, infatti, su di lui girano spesso e volentieri fake news. O quantomeno notizie non confermate, a prescindere dai discorsi che vengono fatti da personaggi che non hanno nulla a che vedere con il mondo della musica. Vedere per credere quanto dichiarato da Mario Adinolfi, secondo cui il cantante avrebbe letteralmente “rubato” la vittoria sabato scorso. Ne abbiamo parlato con un altro articolo.

Precisazioni su Mahmood fidanzato dopo la vittoria al Festival di Sanremo

Siccome in tanti ci hanno chiesto se fossero vere alcune voci su Mahmood fidanzato, alla luce di specifici che stanno circolando soprattutto su Facebook, abbiamo provato ad ottenere qualche informazione in merito. Non si tratta di gossip, ma semplicemente di smentite a proposito di indiscrezioni che associano il noto cantante ad un compagno o ad un altro. Tutto ciò, premettendo che la sua sfera privata dovrebbe restare tale, a prescindere da scelte ed orientamenti.

In particolare, rispondendo ad una recente domanda che gli è stata posta dal giornalista Simone Marchetti, Alessandro Mahmoud, che a conti fatti è il nome originale del contate, ha lanciato un chiaro messaggio ai più curiosi. In che modo? Facendo capire di non essere innamorato: “Cosa mi fa innamorare tanto? Non mi innamoro da un sacco di tempo!”.

Detto questo, non aggiungeremo una sola parola alle voci su Mahmood fidanzato, in quanto abbiamo solo provato a rispondere a specifiche domande da parte di utenti che ci hanno segnalato post improbabili. Sarebbe poco rispettoso, nei suoi confronti, citare in modo esplicito anche le voci originali di cui stiamo parlando. Allo stato attuale, dunque, non possiamo fare altro che riportare una dichiarazione che risale ad alcuni mesi fa da parte del vincitore al Festival di Sanremo.

