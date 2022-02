Mario Adinolfi irritato con Mahmood per il furto a Sanremo: dimentica che Blanco non sia gay

Mario Adinolfi decisamente fuori controllo su Twitter, in riferimento al suo commento dopo la vittoria di Blanco e Mahmood al Festival di Sanremo. Questo controverso personaggio politico, in passato, ha pensato di alimentare polemiche e discussioni anche in ambito sportivo, rivolgendo critiche ad atleti azzurri di colore. Questa volta, però, per alcuni ha oltrepassato ogni limite, mettendo in discussione il verdetto che ha decretato la vittoria dei due cantanti in occasione della nota rassegna canora.

Cosa ha detto Mario Adinolfi su Mahmood e Blanco

Il messaggio di Mario Adinolfi lo trovate qui di seguito ed è un attacco ingiustificato a Mahmood, che al contrario ha ricevuto grandi elogi insieme a Blanco dagli addetti ai lavori per una splendida canzone come ‘Brividi’: “Dopo aver rubato la vittoria a Ultimo, sulla spinta dell’ideologia immigrazionista allora da contrapporre a Salvini, stavolta Mahmood opera il furto ai danni di due giganti (Elisa e Morandi) che han la sfortuna di essere etero quando dominano gli Lgbt. Non esistono poteri buoni“.

Ora, a prescindere dal fatto che possa essere giudicato folle un contenuto simile, occorre ricordare che la spalla di Mahmood, ovvero Blanco, non sia gay. Non che la cosa sia importante, è chiaro, ma è altrettanto giusto rimandarvi al nostro approfondimento di alcuni giorni fa. Insomma, un dettaglio che forse è stato ignorato da Mario Adinolfi, ma che al contempo consiglia argomenti per i tanti utenti che stanno criticando la sua uscita. Ritenuta dai più inopportuna ed ingenerosa per una canzone che sta avendo grande successo.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, comunque, non si registrano repliche ufficiali da parte di Blanco o Mahmood alle parole rese pubbliche da Mario Adinolfi su Twitter. Staremo a vedere se ci saranno o meno aggiornamenti in merito nel corso delle prossime ore, anche se al momento i due cantanti hanno sempre ignorato le provocazioni.

