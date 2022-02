Si chiedono ‘chi è Michelangelo’ nominato da Blanco e gli danno del gay: solito analfabetismo

L’analfabetismo funzionale porta spesso e volentieri le persone ad emettere sentenze senza sapere di cosa parlino, come sta avvenendo oggi 2 febbraio con coloro che si chiedono “chi è Michelangelo” nominato sempre da Blanco nelle sue canzoni. Una sorta di rituale, che si è ripetuto anche in occasione della sua apparizione al Festival di Sanremo con Mahmood e la canzone “Brividi”, al punto che sui social in tanti sono pronti a scommettere che lo stesso Blanco sia gay.

Blanco non è gay: capiamo chi è Michelangelo nominato anche al Festival di Sanremo

Esattamente come avvenuto coi Maneskin, visto che il significato della canzone “Coraline” è stato male interpretato secondo quanto riportato in mattinata, bisogna specificare “chi è Michelangelo”. Anche per sfatare il mito di Blanco gay. Premesso che non ci sarebbe nulla di male, se anche fosse, la sensazione è che in queste ore si sia venuto a creare un grosso malinteso da chiarire. Per amore della verità e come forma di rispetto nei confronti del diretto interessato.

Sostanzialmente, Blanco non è gay. Come riporta Fanpage, il cantante è felicemente fidanzato con Giulia Lisioli. E allora, chi è Michelangelo? Stiamo parlando di Michele Zocca, il cui nome d’arte è appunto Michelangelo. Si tratta di un produttore musicale nato nel 1994, il quale da sempre si occupa della produzione di tutte le canzoni di Blanco. Oltre ad aver instaurato un rapporto lavorativo di successo, tra i due si è venuta a creare anche una grande amicizia che ha indotto il cantante a nominarlo durante le sue esibizioni.

Dunque, ora sappiamo chi è Michelangelo, così come sappiamo che Blanco in realtà non sia gay. Non che la cosa abbia una qualche importanza, ma visto che trattiamo fake news, abbiamo ritenuto necessario precisare questi concetti riguardanti un personaggio pubblico. A maggior ragione, durante il Festival di Sanremo 2022.

