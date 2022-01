Stavolta volano gli stracci tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Paragone: “Ma sta bene?”

Si discute molto in queste ore della pesante discussione che si è verificata su LA7, durante Piazzapulita, tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Paragone. Di certo non è la prima volta che le due se ne dicano quattro, come abbiamo avuto modo di constatare con un precedente articolo, ma stavolta i toni sono stati probabilmente eccessivi anche per i loro standard. Non è un caso che Formigli abbia fatto non poca fatica per ripristinare le condizioni minime affinché la sua trasmissione potesse andare avanti regolarmente.

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Paragone a Piazzapulita

Come sono andate le cose tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Paragone durante l’ultima puntata di Piazzapulita? Sul sito di LA7 troverete il video della discussione integrale tra i due, partita tra giochi di nome dell’ex pentastellato e l’esperienza che l’opinionista sta facendo in Rai con il programma “Ballando con le stelle“. Tanto è bastato per far salire la tensione, tra un “a Lucaré” ed una risposta seccata in collegamento: “Tu hai problemi”.

Certo, tutto fa audience, ma nell’interesse dei telespettatori sarebbe probabilmente più utile badare alla sostanza. In ogni caso, i due si sono scontrati su presunti raffronti che Gianluigi Paragone avrebbe fatto tra le cure da assicurare ai fumatori e ai NoVax. Tra le accuse di Selvaggia Lucarelli e la difesa del leader di ItalExit, siamo risaliti all’episodio al quale si riferisce il membro della giuria di “Ballando con le stelle”. Anche questo video, infatti, risulta disponibile sul sito dell’emittente, in modo che tutti possano farsi un’idea su chi abbia ragioni e chi sbagli.

Successivamente, la discussione tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Paragone ha coinvolto la questione dell’occupazione delle terapie intensive, che a detta dell’ex blogger possiamo evitare di ingolfare attraverso il vaccino. Tema sul quale si continua a trovare un muro quando ci si interfaccia con l’ex grillino.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.