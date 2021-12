Paragone annuncia che la moglie sia vaccinata, poi diverbio con Selvaggia Lucarelli

Fa discutere un recente scambio di opinioni tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli, che in realtà risale ad oltre una settimana fa. Una storia che dobbiamo esaminare più da vicino, visto che sui social è stata riportata senza l’opportuna contestualizzazione. Il leader di ItalExit in questi giorni è già stato protagonista di una discussione a distanza con Roberto Burioni, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo, ma ora tocca concentrarsi su tre elementi per alcuni lettori rilevanti.

Come si è sviluppato il diverbio tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli

Nello specifico, bisogna analizzare più da vicino quanto venuto a galla di recente. Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli è avvenuto durante la puntata di PiazzaPulita della scorsa settimana. In prima istanza, l’ex esponente del Movimento 5 Stelle ha ammesso senza troppi giri di parole che sua moglie sia vaccinata, pur ribandendo che questo non la renda favorevole al green pass. Un dettaglio che in qualche modo fa emergere divergenze di opinioni nella sua famiglia.

La discussione tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli entra nel vivo quando il primo avanza un raffronto tra chi decide di non vaccinarsi ed un soggetto che fuma dieci pacchetti di sigarette al giorno, ritenendo che queste persone subiscano un trattamento differente. La situazione è più complessa, in quanto entrambi riceverebbero le cure del caso dal nostro sistema sanitario. Allo stesso tempo, in ambienti pubblici, le due categorie vanno incontro a limitazioni.

Il fumatore non può accendere una sigaretta al chiuso all’interno di un ristorante o in altri ambienti in cui vige il divieto, in modo che i non fumatori non siano costretti a dover subire il fumo passivo. Discorso analogo viene applicato per un non vaccinato che vuole entrare in un ristorante. Questo il concetto che Selvaggia Lucarelli e Formigli hanno provato a spiegare a Gianluigi Paragone nel video che segue.

