Rigettato l’esposto di Gianluigi Paragone verso Burioni: “Parla come un bambino dell’asilo”

Arriva puntuale la reazione di Gianluigi Paragone, dopo che l’Ordine dei Medici ha praticamente rigettato il suo esposto nei confronti di Burioni. Il virologo, a detta del senatore, è stato reo di prendersela coi NoVax ironizzando sul lockdown a loro dedicato, con relativo utilizzo di Netflix. Un altro fronte aperto dal numero uno di ItalExit, dopo quello che abbiamo preso in esame nelle scorse settimane con Bassetti. In attesa dell’esito di quella querela, vediamo come stanno evolvendo le cose in questo particolare contesto.

Esposto di Gianluigi Paragone verso Burioni rigettato dall’Ordine dei Medici

Sostanzialmente, tramite un video pubblicato su Facebook, Gianluigi Paragone ha voluto dire la sua sulla valutazione ufficializzata di recente dall’Ordine dei Medici a proposito di Burioni. Tutto nasce dall’esultanza di quest’ultimo su Twitter, visto che il virologo ha sbattuto in faccia al suo antagonista quanto stabilito dall’Ordine dei Medici. Secondo il Senatore, il verdetto era ed è scontato, visto che difficilmente lo stesso Ordine avrebbe deciso di penalizzare un personaggio del genere.

Dunque, Gianluigi Paragone prova a minimizzare il tutto, facendo capire a Burioni che non ha nulla di cui rallegrarsi. Anzi, secondo il Senatore il suo referente “parla come un bambino dell’asilo“. Paragone ha anche rilanciato, invitando il virologo a dire a tutti quanto venga pagato dalla Rai per ogni sua apparizione in tv. Insomma, la posizione del candidato sindaco a Milano è chiara, al punto da non indietreggiare di un centimetro dopo la pronuncia da parte dell’Ordine dei Medici.

Addirittura, secondo Gianluigi Paragone l’Ordine dei Medici avrebbe consentito a Burioni di “continuare a parlare come un cazzaro“. Insomma, la sensazione molto forte è che la battaglia tra i due non sia ancora chiusa e non si escludono ulteriori azioni legali, visti i termini utilizzati dal Senatore. Quantomeno è stata ricostruita la vicenda nelle ultime ore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.