Stavolta Vittorio Feltri replica a Francesca Donato su Bucha colpa degli ucraini: “Non ha senso”

Interessanti prese di posizione durante la puntata di Zona Bianca, andata in onda la domenica di Pasqua su Rete 4, con un intervento di Vittorio Feltri che a conti fatti rappresenta la risposta chiara alle parole di Francesca Donato. L’ex esponente della Lega, come abbiamo avuto modo di riscontrare poco più di una settimana fa, ritiene che siano necessarie altre indagini per comprendere di chi sia la responsabilità di una strage come quella di Bucha. Proviamo a ricostruire quanto avvenuto in tv la sera del 17 aprile.

Vittorio Feltri senza giri di parole sulla tesi di Francesca Donato: Bucha non è responsabilità degli ucraini

Andiamo con ordine. Come si nota attraverso la puntata intera di Zona Bianca, in particolare attorno al minuto 2:10:00, l’europarlamentare ha sollevato ancora una volta dei dubbi sulle responsabilità di quanto avvenuto a Bucha durante il conflitto tra Russia ed Ucraina. Lei afferma di non incolpare gli ucraini “a prescindere” e che, qualora fossero accertate le responsabilità di Putin con un’inchiesta indipendente, allora sarà giusto che ne renda conto.

Gli addetti ai lavori, come si può osservare attraverso il momento del video indicato in precedenza, sono consapevoli che indagini indipendenti possano richiedere anche anni, così come tutte le prove “indiziarie” al momento ricadono per forza di cose sulla Russia. Del resto, a Francesca Donato ha replicato addirittura Vittorio Feltri, che al contrario di quanto qualcuno potesse pensare, ha pochi dubbi sul fatto che gli ucraini non siano coinvolti in questa storia. Se non come popolo aggredito.

Lo spezzone in questione, disponibile su Twitter, ci mostra un Vittorio Feltri incredulo con la sua risposta a Francesca Donato, in quanto lui stesso non riesce a trovare un motivo plausibile per il quale l’esercito ucraino sia arrivato a bombardare Bucha per questioni legate alla propaganda. Insomma, questione che diventa sempre più paradossale in questi giorni.

