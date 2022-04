Francesca Donato scettica sul massacro di Bucha: Picierno la interrompe davanti al Parlamento UE

Singolare e per certi versi incredibile quanto avvenuto oggi al cospetto del Parlamento UE, con Francesca Donato che ha messo in discussione il massacro di Bucha e le relative colpe, prima di essere interrotta dal vicepresidente Picierno. Una storia che va ricostruita più da vicino, partendo però da un presupposto fondamentale. Già nei giorni scorsi, infatti, sul nostro sito abbiamo smentito teorie putiniane e filorusse secondo cui le persone a terra nel video diventato viralissimo non fossero morte in realtà.

Cosa hanno detto Francesca Donato e Picierno sul massacro di Bucha al Parlamento UE

Senza partire da questo presupposto, diventa assolutamente irrilevante qualsiasi considerazione aggiuntiva. Come si nota dal video pubblicato su Twitter dalla stessa Francesca Donato, l’ex esponente della Lega ha mostrato tutto il proprio scetticismo sulle responsabilità inerenti il massacro di Bucha. A suo dire, infatti, non ci sarebbero prove a sufficienza per imputare ai russi quanto avvenuto pochi giorni fa. Appresa la teoria della donna, a quel punto Pina Picierno, da vicepresidente UE, ha ritenuto opportuno replicare in modo a dir poco esplicito.

Sostanzialmente, a detta di Francesca Donato ci sarebbero non pochi dubbi sui fatti di Bucha e sulla loro veridicità. Ritiene che il Parlamento UE dovrebbe dare vita ad una sorta di inchiesta indipendente per verificare la reale responsabilità di quanto avvenuto. Al di là di una tesi che al momento non ha basi autorevoli alle proprie spalle, o quantomeno sufficienti per mettere in discussioni le colpe dei russi, c’è un’altra imprecisione da evidenziare.

Francesca Donato, infatti, su Twitter afferma che le sarebbe stata limitata la libertà di espressione, ma la replica di Picierno ed il video che trovate qui di seguito ci mostra che in realtà l’ex leghista abbia avuto la possibilità di concludere senza problemi il proprio intervento davanti al Parlamento UE sul massacro di Bucha.

Oggi la VicePresidente del #ParlamentoEuropeo ha negato in aula il mio diritto di espressione, aggredendomi per aver chiesto un’inchiesta indipendente in Ucraina alla luce della denuncia dell’ONU di violenze sui civili da parte dell’esercito ucraino. Ascoltate voi stessi. pic.twitter.com/AGGooOocYj — Francesca Donato (@ladyonorato) April 6, 2022

