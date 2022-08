Stavolta tocca a Ghali morto dopo un incidente: zero fonti sul cantante

Ghali non è morto. Nuovo giorno e nuova notizia falsa che sta incombendo sui social ed anche stavolta riguarda la morte di un personaggio famoso. Questa volta ad essere finito nel mirino di qualche utente che si diverte a diffondere bufale è stato Ghali, con la notizia del cantante morto per incidente che è diventata un trend di giornata. Il rapper milanese si è ritrovato anche lui ad essere inserito in questo mondo delle fake news, con la sua presunta morte che sta spopolando sui vari social.

Smentiamo le notizie su Ghali morto dopo un incidente: nessuna fonte sulla dipartita del cantante

Di Ghali avevamo parlato mesi fa, in occasione di una discussione a distanza con Salvini. Nulla di tutto questo è ovviamente vero, non esiste alcuna verità sulla notizia di Ghali morto, il cantante è vivo e vegeto e sta proseguendo il suo tour in giro per l’Italia. Attenzione come sempre alle fonti quando si decide di condividere una notizia, perché si rischia di creare un trend social su una bufala.

Il problema è che chi crea queste fake news sa che molti utenti si fermano all’apparenza di un titolo, quindi si ha di fronte un terreno fertile che aiuterà a creare un bel po’ di caos. Se quindi vi siete anche voi imbattuti quest’oggi nella notizia di Ghali morto, condivisa probabilmente da un vostro utente social, fate bene a stoppare tale catena, evidenziando come si stia parlando solo di una bufala.

Ghali è nel pieno della sua carriera, sta avendo un grandissimo successo con le sue canzoni, diventate delle vere hit in poco tempo, ormai tutto quello che tocca si trasforma in oro. Un talento puro che fa leva su temi importanti, come nella ultima hit realizzata insieme a Madame, PARE, che parla di bullismo. Inoltre è molto sensibile anche al tema dell’immigrazione e ricorderete quando ci fu uno scontro con Matteo Salvini durante una partita di campionato del Milan.

Ghali morto per incidente è quindi solo una fake news che sta spopolando quest’oggi sui social, il rapper milanese sta bene e probabilmente con tale notizia gli si è allungata anche un po’ la vita, almeno è così che si dice quando ti danno per morto prima del tempo.

