Sta tornando il finto concorso Pandora con bracciale, charm e anello: la truffa è servita

Occhio al finto concorso Pandora con bracciale, charm e anello, in merito ad una truffa palese. Sta circolando sui social, tra cui anche WhatsApp, una truffa che riguarda il celebre brand Pandora. Sono tanti gli utenti che stanno segnalando questo finto concorso Pandora e purtroppo qualcuno ha anche abboccato all’amo. La truffa in questione utilizza sempre lo stesso metodo del link malevolo, in questo caso si invita l’utente a cliccarci su e soprattutto ad inserire i propri dati.

Massima attenzione al finto concorso Pandora con bracciale, charm e anello: la truffa è di nuovo attuale

Una storia che ricorda molto quella che abbiamo tratto già una volta nel 2023, lo scorso mese di febbraio. Questo perché il finto concorso Pandora si presenta con un messaggio molto chiaro, indicando il nome dell’utente prescelto e congratulandosi per avere vinto un premio alquanto interessante. Qui viene specificato come si possa ricevere questo premio, un braccialetto Pandora dorato e ben cinque ciondoli, direttamente a casa propria, ma per farlo bisogna cliccare sul link in allegato e compilare la pagina con i propri dati personali.

Passaggio inevitabile in quanto sia necessario pagare la spedizione, che risulta essere di massimo 3 euro. Qualcuno più sbadato potrebbe cadere nella trappola, ma è evidente sin da subito come si stia parlando di un finto concorso Pandora. Bisogna quindi fare attenzione ai messaggi che si ricevono sui social, tramite mail o messaggi, perché a volte possono nascondersi delle truffe piuttosto pericolose.

Ogni qual volta all’interno di un messaggio di questo genere sarà allegato un link, state sicuri che si stia parlando di una truffa. Il consiglio è di non credere mai a messaggi di questo tipo, non cliccando nessun link e soprattutto non inserendo i propri dati. Questo è il meccanismo più comune per truffare la gente ed in questo periodo è piuttosto diffuso il finto concorso Pandora.

Tenete quindi gli occhi ben aperti ed evitate assolutamente di inserire dati in pagine link sospette. Non è la prima volta che brand di successo vengano utilizzati dai truffatori per rubare dati personali agli utenti. Attenzione quindi al finto concorso Pandora, le segnalazioni stanno aumentando di giorno in giorno. Dunque, state alla larga dal finto concorso Pandora con bracciale, charm e anello, evitando la truffa del momento.

