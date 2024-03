Sta arrivando il nuovo codice della strada 2024: vecchie leggende in agguato

Pare stia arrivando il nuovo codice della strada 2024, con vecchie leggende in agguato. Il governo Meloni sta avviando la nuova riforma per il codice della strada, con il voto finale che è previsto alla Camera il 19 marzo.

Chiaramente per arrivare al definito via libera bisognerà sottoporsi all’approvazione del Senato. A questo punto è interessante scoprire cosa propone questo nuovo codice della strada che, sin dalle prime righe, si evidenzia un mancato intervento per ridurre la velocità massima su strade extraurbane e urbane, la principale causa di incidenti mortali, di cui ben il 75% avviene su strade urbane.

Focus oggi sul nuovo codice della strada 2024: vecchie fake news in agguato

Bisogna fare attenzione a vecchie leggende, come quelle che abbiamo esaminato in passato. La nuova riforma riguardante il codice della strada si focalizza più che altro su sanzioni maggiori per chi guida con il telefono o sotto effetto di sostanze. Infatti c’è l’abolizione dello “stato di alterazione” per essere accusati del reato di guida sotto effetto di sostanze, sostituito con la semplice positività al test relativo alla presenza di sostanze nel corpo.

Chi viene beccato alla guida con tasso alcolemico oltre lo 0,8, per tre anni dovrà guidare solo veicoli con i dispositivi di sicurezza alcolock e con tasso alcolemico pari a zero. Chi si ritrova poi con la patente con meno di 20 o 10 punti, le verrà sospesa per sette o quindici giorni in caso si commettano infrazioni come lo stare alla guida con il telefono o anche il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Aumentano i punti sottratti dalla patente anche per chi supera i limiti di velocità, passa con il rosso, fa inversione di marcia dove vietato, circola contromano o commette infrazioni sulle autostrade. Stando sempre a questa nuova riforma per il codice della strada, si fa più complicata la vita dei neopatentati con la licenza B con aumento da uno a 3 anni il limite per guidare vetture di grossa cilindrata.

Ci sarà però l’aumento della potenza massima delle auto guidabili, da 70 a 105 chilowatt. Per i motoveicoli si abbassa il limite di cilindrata per l’accesso ad autostrade e strade extraurbane principali a 120 centimetri cubici. Per i monopattini, invece, viene introdotto l’obbligo di targa e di casco e per tutelare i ciclisti il divieto di sorpasso se non si può mantenere almeno 1 metro e mezzo di distanza laterale.

Selezionate bene le vostre fonti sul nuovo codice della strada 2024, mettendo da parte leggende metropolitane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.