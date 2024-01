Tranquilli, non ci sono 700 euro di multa per chi usa il navigatore

Ci segnalano i nostri contatti una screenshot pubblicata il 24 gennaio che promette 700 euro di multa per chi usa il navigatore, nonché “punti distrutti” della patente.

Si tratta ovviamente di un caso di clickbait, o acchiappalike, dato che non esiste in alcuna parte del Codice della Strada tale divieto.

Basta recuperare il testo completo dell’articolo per valutare che in realtà si parla di tutt’altro, col solito uso di titoli “caricati” per attirare l’attenzione.

Il riferimento non è all’uso del navigatore, ma all’uso inappropriato del navigatore, che andrebbe in caso di sistemi mobili (come quelli installati sui cellulari) assicurato saldamente alla plancia in modo da avere le mani libere e poterne fruire senza dover distogliere gli occhi dalla guida.

Tutto qui: testate virtuose come “La Nuova Guida” hanno già predisposto opuscoli informativi al riguardo che ribadiscono la necessità di usare le apposite slitte e ganci, o quantomeno lasciare lo smartphone al passeggero di fianco.

Ricordiamo che tutto questo viene a decadere con una vettura moderna, solitamente già munita di un sistema di “infotainment” (radio e navigatore assieme) connettibile al cellulare per avere le mappe in una posizione sicura ed antidistrazione.

Se potete essere multati se pizzicati a guidare col cellulare tra le ginocchia, peggio usando una mano per usarlo a prescindere dall’uso che ne state facendo, non è il navigatore a diventare illegale.

