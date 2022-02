Sparito Enrico Montesano da Facebook: l’esito del nostro test

Letteralmente sparito da Facebook il buon Enrico Montesano. Almeno in Italia. Questo l’esito del test che abbiamo condotto in mattinata, dopo aver ricevuto le segnalazioni di alcuni nostri lettori. In tanti, infatti, ci hanno riferito di non essere in grado di rintracciare la pagina ufficiale del noto attore romano, scomparsa dal motore di ricerca interno al popolare social network. Per questa ragione, abbiamo provato a capirci qualcosa di più, anche se vi premettiamo che il giallo sussiste per ora.

Il giallo sulla pagina Facebook di Enrico Montesano improvvisamente sparita

In pratica, l’URL originale della pagina Facebook di Enrico Montesano allo stato attuale non restituisce risultati. Difficile capire per quale ragione. Qualcuno ipotizza che sia stata una scelta dell’attore, dopo il caso che ha visto protagonista suo figlio, Tommaso Montesano, reo di aver pubblicato un post sui social in cui apparentemente ha messo in discussione l’autenticità dei morti di Bergamo durante la prima fase della pandemia. Dopo le sue spiegazioni e i relativi problemi con alcune denunce, noi preferiamo evitare di tornare su quell’argomento trattato un paio di settimane fa.

Le anomalie, però, non finiscono qui. Abbiamo chiesto ad alcuni nostri contatti in Spagna di accedere alla pagina Facebook di Enrico Montesano, fornendo loro l’URL originale. Con nostra grande sorpresa, ci è stato riferito che la suddetta pagina sia regolarmente disponibile. Tuttavia, i post più recenti risalgono al mese di ottobre 2021. Dunque, mancano i contenuti più recenti che l’attore romano aveva portato all’attenzione dei suoi fan.

Impossibile, almeno per ora, darvi una chiave di lettura definitiva su questa storia. Qualcuno ipotizza che Facebook abbia deciso di mandare in pensione la pagina ufficiale di Enrico Montesano, alla luce di alcuni contenuti NoVax ed anti green pass. Altri, invece, come accennato ritengono sia stata una scelta dell’attore dopo il caso relativo a suo figlio. Resta il giallo sulla disponibilità della fanpage all’estero.

