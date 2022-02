Replica ufficiale di Tommaso Montesano dopo l’uscita sulle vittime di Bergamo

Un doveroso atto di cronaca, quello che impone a tutti di soffermarsi sulle parole di Tommaso Montesano. Il giornalista, infatti, è finito nell’occhio del ciclone per una sua uscita sui social in cui sembrava negare la presenza di morti sui camion a Bergamo. Stiamo parlando del famoso scatto reso pubblico durante la prima fase della pandemia, con un post su Twitter che non a caso ha generato una nettissima presa di posizione della sua redazione. Ecco perché abbiamo trattato la questione anche sul nostro sito nei giorni scorsi.

Risposta pubblica di Tommaso Montesano dopo l’uscita sulle vittime di Bergamo

Alla luce delle minacce ricevute, indirizzate a suo dire anche alla famiglia, Tommaso Montesano ha voluto dire la sua dopo l’uscita sulle vittime di Bergamo. Il giornalista, al netto della denuncia ricevuta dall’associazione che difende i parenti delle vittime, ha lasciato intendere che le sue parole siano state travisate. Una risposta pubblica ed ufficiale, che il diretto interessato ha voluto affidare ad ANSA, secondo quanto riscontrato oggi 12 febbraio. Questo un passaggio molto chiaro da parte sua:

“Sono rimasto in doveroso silenzio in questi giorni nella speranza che questo potesse consentire una riflessione più lucida e pacata del mio commento postato su Twitter – scrive Tommaso Montesano -. Ribadisco la mia totale estraneità alle distorte e avventate interpretazioni che sono state associate da altri al mio pensiero, che mai ha inteso negare i lutti di Bergamo e l’autenticità del dolore patito da tutta la comunità e dai parenti delle vittime”.

Insomma, una questione a dir poco delicata, che evidentemente ha avuto conseguenze non solo lavorative per lui. Se da un lato è giusto prendere in esame anche la risposta pubblica di Tommaso Montesano, figlio di Enrico, l’attore diventato punto di riferimento per tanti NoVax in Italia negli ultimi mesi, al contempo altri aspetti non vanno ignorati. Ad esempio, spesso ci si dimentica che Sallusti in primis abbia preso le distanze verso le uscite social del giornalista. Senza dimenticare altri suoi post del passato.

Al momento, il profilo Twitter di Tommaso Montesano risulta chiuso e sotto quel punto di vista la vicenda è finita lì, ma l’interpretazione delle sue parole sui morti di Bergamo nasce proprio da chi ha lavorato a stretto contatto con lui.

